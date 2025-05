«Cantabria tiene todos los ingredientes para dar un salto cualitativo en innovación empresarial»

El director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), José Moisés Martín, tiene claro los consejos que le diría a cualquier ... pyme para que emprenda e innove. «Que confíe en que realmente es una inversión y que busque acompañamiento», expone. A eso se dedica la entidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que gestiona, a promover la innovación y el desarrollo tecnológico del tejido empresarial. Una apuesta por las ya viejas conocidas siglas I+D+i con la que España todavía tiene una asignatura pendiente y que el responsable del CDTI abordará mañana lunes en el Foro Económico de El Diario Montañés con la ponencia 'Desafíos de la innovación tecnológica en España'. Será en el Hotel Bahía a las 09.30 horas.

-¿Qué frente debe atacar España para ponerse al nivel del resto de Europa en innovación?

-Más que centrarnos en las grandes empresas, que están en otra liga y ya están en ese camino, debemos focalizarnos en impulsar el desarrollo en el sector de las pymes, que en nuestro país son más de tres millones de empresas y tienen un porcentaje de innovación relativamente pequeño comparado con la media de la Unión Europea. El gran desafío es atraer a estas empresas a que inviertan en innovación. Si miras las cifras, el gasto público que destina a ello el país está muy holgado con respecto al resto de la UE, pero no ocurre lo mismo con el privado.

Las claves Apoyo «Las empresas van al centro tecnológico más cercano, no puede estar a más de una hora en coche»

Financiación «Se hace una buena gestión de los fondos europeos, el empleo tecnológico crece el doble que el resto»

-España sí que lidera en investigación, pero luego es muy difícil sacar una rentabilidad económica de dichos estudios.

-Efectivamente. En España, donde se concentra fundamentalmente la I+D es en el sector automoción, en el de tecnologías de la información y, especialmente, en el farmacéutico. Eso se debe a que somos uno de los países líderes en pruebas clínicas mundiales y de producción científica en los ámbitos de salud y biotecnología. Esa particularidad nos debería situar liderando el sector en el mercado, pero es muy complicado porque requiere grandes cantidades de dinero. Producir un fármaco de escala mundial supone millones de euros por todo el escalado de pruebas que hay que hacer. Así que el problema que tenemos es que no somos capaces de llevar toda esa investigación científica a la industria, en parte porque no tenemos grandes compañías farmacéuticas para acometer esos proyectos globales.

-¿Cuál es el camino para animar a la industria para que invierta más en innovación?

-Hay tres vías fundamentales. La primera pasa por los incentivos fiscales, y de hecho más de la mitad del apoyo que España da a la innovación empresarial se hace de este modo. Luego están los instrumentos financieros que gestionamos desde el CDTI (apoyos directos como pueden ser subvenciones, préstamos, inversiones de capital, los programas de compra pública...). Y una tercera pata tiene que ver más con todo el ecosistema, ya que si una determinada empresa tiene una baja intensidad innovadora debería de poder encontrar apoyos en la Universidad, en los centros tecnológicos, en los parques científicos para desarrollar nuevos proyectos. Con estos tres pilares es con los que estamos intentando avanzar.

-Habla de todo un ecosistema que desde fuera puede parecer complicado penetrar y también con carga burocrática ¿es lo que aleja a las pymes?

-La evidencia nos demuestra que los ecosistemas suelen ser territoriales, vas a buscar un centro tecnológico que está cerca de tu casa o de tu polígono industrial y por lo tanto el territorio es muy relevante en el ámbito de la innovación, mientras que la investigación es más global. Una empresa de un polígono de Santoña no se va a Madrid a buscar apoyo, tiene que estar a una hora en coche. Por eso lo que estamos intentando es densificar, apoyar las estructuras territoriales y, de hecho, tenemos una reunión el martes con todas las comunidades autónomas para fomentar estos ecosistemas más locales y permitir un acceso más directo a las empresas. Y luego la pata de la burocracia lo que estamos intentando hacer es reducirla, aunque siempre hay un mínimo estable para que se asegure la igualdad de condiciones y unos procedimientos y una trazabilidad. En el CDTI por lo menos lo que vamos a intentar es que cualquier propuesta que llegue que sea buena y cumpla los requisitos va a recibir una propuesta de financiación sin que tenga que ir de una ventanilla a otra.

-¿Se está haciendo una buena gestión de los millones que están llegando a España de fondos europeos para digitalización, sostenibilidad, competitividad...?

-Desde luego estamos haciendo todo lo posible para que haya resultados, y están ahí por lo menos en lo que corresponde al desarrollo tecnológico y a la innovación. Si uno mira cómo está creciendo el empleo en nuestro país, el vinculado a la tecnología está creciendo al doble de velocidad que el empleo, digamos, general. Y en términos del volumen total de financiación para la innovación también estamos en récord histórico. El desafío que tenemos ahora es cómo sostenemos este impulso.

-¿Cantabria tiene un buen ecosistema para la innovación?

-En España todas las regiones, salvando País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid, tienen mucho margen de mejora. En el caso de Cantabria los datos del CDTI son que tenemos oportunidades de lograr una mayor presencia en el territorio. En los últimos cuatro años, la comunidad ha tenido una financiación de en torno a 4 millones de euros desde el CDTI, que es una cantidad relativamente modesta. Pero también es cierto que Cantabria tiene la infraestructura y tiene todos los elementos para pegar un salto cualitativo, con un parque científico, las universidades y grandes instalaciones científicas y tecnológicas. Sodercán está haciendo un buen trabajo en este sentido y nosotros estamos trabajando con el Gobierno regional para apoyarlo.

-Igual que España está en niveles más bajos que el resto de Europa en innovación tiene peores resultados de productividad, ¿existe una relación?

-Es un tema complejo y que tiene mucho que ver con nuestra composición porque hay sectores que por mucha tecnología que incorpores es más difícil generar productividad, puedes robotizar una fábrica pero no una peluquería. Pero lo que está claro es que la adopción de tecnología no es suficiente y que debe ir acompañada de otras acciones. Si pones ordenadores de última generación a un equipo humano que no tiene las cualificaciones o que no lo has formado no va a dar resultado. Por lo tanto, hace falta invertir en un buen capital humano, en tecnología y lo que llamamos capital gerencial, es decir, tener directivos de las empresas que tengan los conocimientos y tomen buenas decisiones.

-Como responsable de un centro que busca el desarrollo tecnológico, ¿le preocupa el apagón general que hubo en España hace unas semanas?

-Lo que puedo decir es que España ha sido líder y está siendo líder en tecnologías relacionadas con la energía y lo que nos toca esperar es a la resolución de los expertos para ver cuáles son las medidas que se pueden poner para que no vuelva a ocurrir.