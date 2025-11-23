El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Clientes acuden para recibir apoyo en sus trámites administrativos en una gestoría. DM

Cantabria se prepara para la llegada de Verifactu y la facturación electrónica Fecha

Pymes y autónomos son los que están teniendo más dudas a la hora de adaptarse al nuevo sistema que favorecerá un mayor control fiscal

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los sistemas de facturación de muchas empresas y trabajadores autónomos van a cambiar el próximo año. Y las modificaciones, como siempre, traen consigo dudas. ... En este caso por partida doble, porque la transformación viene por dos vías. Por un lado, está la adopción inminente del sistema Verifactu y, por otro, para más adelante está prevista la factura electrónica. Ambas cuestiones se tienden a confundir, pero, aunque vinculadas, no son exactamente lo mismo. El ajetreo es tal, que de un tiempo a esta parte las principales organizaciones y colectivos empresariales y de profesionales por cuenta propia de Cantabria han organizado convocatorias presenciales para explicar el proceso y se está prestando en muchos casos asesoramiento personalizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  3. 3

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  4. 4 Seis mil cuervos bailan con Fito
  5. 5

    Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad si no hay Presupuestos
  6. 6

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  7. 7

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  8. 8

    La empresa de Basuras de Santander incorporará 84 vehículos y 5.000 contenedores nuevos
  9. 9

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  10. 10

    Maflow prepara otro salto en Guarnizo con más automatización y nuevo empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria se prepara para la llegada de Verifactu y la facturación electrónica Fecha

Cantabria se prepara para la llegada de Verifactu y la facturación electrónica Fecha