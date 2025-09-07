Cantabria reduce un 12,6% su consumo eléctrico en cinco años y duplica la tendencia nacional

El consumo eléctrico es uno de los parámetros que apuntan hacia un mayor o menor dinamismo económico y de la actividad de un territorio. En ... los últimos tiempos bajo el foco de una necesaria mayor eficiencia, se puede decir que Cantabria ha recortado notablemente sus necesidades energéticas. Al menos así se desprende de un estudio basado en datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) elaborado por Papernest. En concreto, la región utiliza un 12,6% menos de electricidad en tan sólo cinco años, los que van de 2019 a 2024, más del doble que la media nacional, que retrocede un 5,61%.

Como recuerda Papernest, «el consumo eléctrico es un indicador directo de la actividad económica y social, mientras que el número de puntos de suministro refleja el dinamismo de la red y su capacidad para cubrir más hogares, negocios e industrias». De hecho, el número de contratos aumenta un 2,72% durante el tiempo analizado, lo que a juicio de los autores del estudio «apunta a un patrón de consumo más distribuido», señalan.

En cifras, el consumo eléctrico cántabro pasó de 3.921.190 megavatios hora en 2019, justo antes de la pandemia coronavírica que golpeó con fuerza España desde marzo de 2020, a los 3.425.860 tegistrados un lustro después.

El dato 3,42 millones de megavatios hora de electricidad utilizó Cantabria en 2024. 3.023 megavatios por hora anuales usa de media cada cliente industrial; 1.389,9 en España

Los datos de Competencia «muestran que Cantabria consume de forma sostenida menos electricidad que la media española y que la brecha relativa se ha ampliado en los últimos años. Mientras la media nacional retrocede ligeramente, Cantabria registra una caída más pronunciada», recoge el informe. En concreto, la demanda de la Comunidad era un 14,7% inferior al conjunto del país en la segunda mitad de 2019. En el mismo periodo de 2024 el diferencial se amplió hasta una desventaja del 21,02%.

Como motivos para estas tendencias cántabras el documento no sólo señala cuestiones como la eficiencia energética, sino igualmente cambios en el tejido industrial y un menor dinamismo económico.

En paralelo, la extensión de la red durante el tiempo de análisis. Una subida en la región del 2,7% en cuanto a los puntos de suministro que contrasta con esa demanda a la baja: 433.985 frente a 445.807. El promedio del país aumenta un 3,41% y Cantabria tiene una red un 23,97% más pequeña que el conjunto autonómico.

«Aunque el ritmo de crecimiento en Cantabria es algo menor al del promedio nacional, los datos muestran un incremento sostenido de contratos, lo que indica una red eléctrica más extensa y con mayor cobertura, incluso en un contexto de menor consumo».

Fábricas, pymes y hogares

El desglose por sectores evidencia el peso de la actividad secundaria. El 65% del consumo eléctrico se acumula en 737 puntos de suministro fabriles. Como comparativa, en España el negocio de las diferentes factorías e instalaciones industriales aglutina de media el 35% de la demanda de luz.

Cantabria «presenta un consumo industrial muy elevado, lo que evidencia un patrón de altísima concentración del uso energético en pocas instalaciones. En contraste, el consumo doméstico y de pymes es significativamente inferior a la media», apunta Papernest. El consumo medio por hogar en 2024 fue de 1,8 megavatios por hora, por 2,4 en el país. En las pymes se alcanzaron los 31,6 megavatios por contrato, por 39,3 en España.

Respecto a la industria, cada contrato cántabro usa 3.023 MWh, por los 1.389,9 de media anual del país.