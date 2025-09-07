El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La industria cántabra concentra el 65% del consumo eléctrico de la Comunidad, frente al 35% nacional, según los datos de Competencia. Javier Cotera

Cantabria reduce un 12,6% su consumo eléctrico en cinco años y duplica la tendencia nacional

La industria regional acumula el 65% de la demanda autonómica, frente a un 35% medio del sector secundario en el conjunto de España

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:39

El consumo eléctrico es uno de los parámetros que apuntan hacia un mayor o menor dinamismo económico y de la actividad de un territorio. En ... los últimos tiempos bajo el foco de una necesaria mayor eficiencia, se puede decir que Cantabria ha recortado notablemente sus necesidades energéticas. Al menos así se desprende de un estudio basado en datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) elaborado por Papernest. En concreto, la región utiliza un 12,6% menos de electricidad en tan sólo cinco años, los que van de 2019 a 2024, más del doble que la media nacional, que retrocede un 5,61%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  3. 3 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  6. 6

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  7. 7

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro
  8. 8 Primer encierro sin sobresaltos en Ampuero
  9. 9

    Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega cierran el verano de festivales en La Plaza
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria reduce un 12,6% su consumo eléctrico en cinco años y duplica la tendencia nacional

Cantabria reduce un 12,6% su consumo eléctrico en cinco años y duplica la tendencia nacional