Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos En los catálogos de emplazamientos de Google, Microsoft y Amazon ya aparece la región mejor posicionada que la comunidad vecina

La demanda de centros de datos se duplicará en España hasta 2028. Así lo destaca la Asociación Española de Data Centers (Spain DC) en su último informe y lo corroboran las cifras de inversión del último año, que acumulan más de 35.000 millones en todo el país. La explosión de estas instalaciones viene empujada por la progresiva digitalización de la economía, la vida cotidiana y la irrupción de la inteligencia artificial. Además, la cercanía de uno de estos mastodontes tecnológicos ayuda a atraer proyectos empresariales, que cada vez necesitan más servicios en la nube, conexiones robustas o respaldo a elementos de lo que se llama 'industria 4.0', que permite técnicas de fabricación flexible o aditiva, claves en sectores como la automoción. Una carrera en la que Cantabria ha conseguido desbancar a País Vasco en poder de atracción con un cambio de políticas que ha producido un fuerte descenso en el precio del metro cuadrado de suelo industrial.

Además, el hecho de que estas operaciones vayan acompañadas de cifras millonarias son un incentivo que permite a los diferentes gobiernos evidenciar un éxito en su política industrial. Una situación que ha lanzado a las diferentes autonomías a una carrera para captar proyectos de los grandes gigantes como Amazon, Google, Meta o Microsoft. Uno de los líderes de esta apuesta ha sido Aragón, donde Amazon invertirá 15.700 millones en un centro de datos para el que también analizó un emplazamiento en País Vasco.

La cifra 310 megawatios son los que suman los proyectos de País Vasco. El principal es el de Álava con 300 MW y los demás son muchos más pequeños, sin superar los 3 MW. En Cantabria sólo el macroproyecto Altamira albergará datos con una potencia de 500 MW.

Cantabria también se ha posicionado ahora como un competidor a tener en cuenta para el País Vasco. El macroproyecto Altamira, con sus 630.000 metros cuadrados de campus tecnológico, hace que la región se coloque como líder en el norte de España en la carrera. Ante la fuerte desindustrialización que la comunidad viene sufriendo, Cantabria ha seguido una fórmula que sigue la estela de Aragón.

Concretamente, la figura de 'Proyecto Empresarial Estratégico' que ha impulsado el Ejecutivo cántabro ha terminado convirtiéndose en un 'pase VIP' con la administración en la que los plazos de tramitación se acortan hasta la mitad, las autorizaciones urbanísticas deben adecuarse o se facilita también el acceso a subvenciones públicas. Una modificación que forma parte de la Ley de Simplificación Administrativa impulsada por el Ejecutivo popular que parece estar generando ya sus frutos, puesto que se ha producido un fuerte descenso en el precio del metro cuadrado de suelo industrial en Cantabria, que ahora se mueve en una horquilla de entre 25 y 35 euros, frente a los 45 y 55 euros del País Vasco.

Esta cuestión, junto al problema estructural vasco y la escasez de suelo ha terminado por desbancar al País Vasco de la 'pole position' para atraer proyectos. Así lo señalan agentes de la promoción y el inmobiliario industrial, que confirman que en los 'portfolios' de emplazamientos que utilizan los gigantes Google, Amazon y Microsoft ya está Cantabria antes que el País Vasco. Y no lo es, explican, por la principal causa de descarte, la falta de conexión a la red eléctrica, sino por el coste del suelo.

El proyecto del centro de datos Altamira está liderado por el fondo de inversión Stoneshield –con una fuerte presencia en el sector inmobiliario– y adquirió esas parcelas, ubicadas entre Piélagos y Villaescusa, por 10 millones. Plantea una inversión de 3.600 millones para generar 1.500 puestos de trabajo y para albergar datos con una potencia de 500 MW.

La comunidad vecina cuenta solo con una gran instalación de este tipo, la que lidera Merlin Properties en la plataforma alavesa de Arasur. Una inversión de 900 millones y una potencia de 300 MW. Pero su promotor es dueño de un 20% del polígono. Además, a la costa vizcaína llegan dos cables desde Estados Unidos: Marea y Grace Hooper, mientras que Cantabria ya tiene una conexión de este tipo, Meta, y pronto conectará el suyo Google, unas infraestructuras indispensable para esta competición tecnológica.