Cantabria, tercera región con mayor caída de la producción industrial en julio La comunidad su dato un 1,7% interanual en contraposición con el incremento experimentado en la media nacional del 2,3%

La producción industrial en Cantabria ha descendido un 1,7% interanual en el mes de julio, el tercer mayor descenso del país, en contraposición con el incremento experimentado en la media nacional (+2,3%), según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). También en lo que va de año la producción del sector en la región se ha reducido un 1,2%, frente a un aumento del 0,6% de la media nacional.

La tasa anual de la producción industrial ha crecido en doce comunidades autónomas y ha disminuido en otras cinco, entre ellas Cantabria. Encabezan las subidas Castilla y León (10,1%); Andalucía (9,9%); Asturias (8,3%), y Galicia (6,3%), mientras que Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña registran retrocesos del -9,4%, -1,9%, -1,7%, -0,7, y -0,2%, respectivamente.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto cayeron en julio en la comunidad autónoma un 1,8% interanual, con un descenso del 1,9% en los no duraderos y un 0,1% en los duraderos. La energía registró una caída del 4,3% en julio, en comparación con el mismo mes del año anterior, y los intermedios un descenso del 3,3%. Por contra, los bienes de equipo experimentaron un incremento interanual del 3%.

Y en lo que va de año, las mayores caídas en la comunidad autónoma se registraron en la energía (-15,6%) y en los bienes de consumo (-3%) -con un descenso de los no duraderos del 4,1% y un incremento de los duraderos del 9%-. Los bienes intermedios también registraron en el cómputo de los siete primeros meses del año una caída del 0,6%, mientras que los bienes de equipo crecieron un 6,9%.