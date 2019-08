Los cántabros realizaron 1,4 millones de horas extra remuneradas en 2018 Dispositivo de control horario en una empresa. / B. Corral El volumen de trabajos extraordinarios efectuados en la región supone un incremento del 10,8% respecto al año anterior y marcó su máximo desde 2013 ISABEL AROZAMENA Santander Miércoles, 28 agosto 2019, 07:20

Los trabajadores cántabros realizaron más de 1,4 millones de horas extra remuneradas durante 2018. Supone la cifra más alta desde 2013, según el análisis elaborado por la empresa de recursos humanos Randstad de la encuesta de costes laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE) desde 2008. Los trabajos extra contabilizados en la región el pasado ejercicio suponen un aumento del 10,8% respecto a 2017, por debajo del alza nacional del 13,1%.

Los ocupados cántabros realizaron de media 6,3 horas extraordinarias, un 16,7% más que en 2017 y 1,8 puntos por debajo de la media nacional que se situó en 8,1 horas por empleado, un 3,8% de aumento respecto al año anterior.

Así, en el conjunto del país se realizaron más de 166 millones de horas extra remuneradas, la segunda cifra más elevada de los últimos diez años. Siguiendo la serie histórica, 2008 marcó un récord en cuanto al número de horas extra realizadas por cada empleado -9,3- año en el que comenzó a reducirse hasta registrar la cifra más baja en 2013 con seis horas. Desde entonces, las horas extra remuneradas aumentaron durante cinco años consecutivos hasta 2018.

Según el director de relaciones institucionales de Randstad, Luis Pérez, «el recurso de las horas extraordinarias puede ser positivo en momentos de alto volumen de trabajo, pero no es una buena solución de manera recurrente». El directivo de la compañía cree que «para dar respuesta de manera adecuada estas situaciones, existen soluciones como contratos a jornada parcial o de duración determinada, que permiten no saturar a los empleados con agotadoras jornadas de trabajo y no alterar su conciliación entre vida laboral y personal».

Por comunidades autónomas, Cataluña es donde más horas extra se realizan, con casi 36 millones. Junto con la Comunidad Valenciana y Madrid acumulan el 56,1% del total de las horas extra remuneradas.

Más en los servicios

Por sectores, es el de servicios el que mayor volumen de horas extraordinarias registró durante 2018, con un total de 118,8 millones, lo que supone un 66,9% del total, debido al elevado número de ocupados. El incremento respecto al año anterior es del 20,9%. A continuación se sitúan los sectores de la industria, con 38,5 millones, y construcción, con 8,8 millones de horas extra contabilizadas.

En relación a la media por trabajador, la industria vuelve a ser el sector con más horas extraordinarias con 14,1, la misma cifra que en 2017. De esta forma, los empleados industriales realizan el 67% de las horas extra. Le sigue la construcción, con 7,8 horas y que además ha experimentado el mayor crecimiento entre los diferentes sectores, un 8,3%. En los servicios aumentó el volumen de horas extraordinarias en un 4,3%, hasta alcanzar las 7,2 horas por trabajador.

Para este análisis Randstad ha tenido en cuenta la evolución del número de horas extra realizadas por cada trabajador, ya que el volumen está directamente relacionado con el número de ocupados y por la carga de trabajo.