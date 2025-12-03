Los cargos del sistema eléctrico se elevarán algo más de un 10% en 2026

El Ministerio para la Transición Ecológica propone una subida media de los cargos de la factura de la luz del 10% en 2026 respecto a ... 2025. El departamento que dirige Sara Aagesen sacó este miércoles a consulta pública el proyecto de orden ministerial por la que se establecen los cargos de la parte fija del recibo que pagan los consumidores -junto a los peajes de acceso a redes de transporte- y con los que se costea la retribución de las renovables históricas, el coste de la deuda eléctrica o el bono social, entre otros conceptos.

Según consta en dicha propuesta, el importe total de los costes del sistema eléctrico asciende a 8.510,447 millones de euros, mientras que los ingresos destinados a compensar estos cargos ascienden a unos 4.453,023 millones de euros, lo que dejaría un importe de cargos netos a financiar por los consumidores el próximo año de 4.057,424 millones de euros. Esto supone un incremento del 15% respecto a los 3.526.542.308,7 millones de euros de 2025 y fijados en 2024, y que ajustado al aumento de demanda esperado, reduciría este porcentaje a algo más del 10%.

No obstante, este no será el único encarecimiento que afrontará el recibo el próximo año ya que a este aumento habría que añadir el aumento cercano al 4% que ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para los peajes. En concreto, la retribución asignada para financiar las redes eléctricas ascenderá en 2026 a 6.608 millones de euros, frente a los 6.349 millones considerados para 2025, lo que supone un alza del 4,1%.