El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas REUTERS

La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026

Los servicios que experimentarán la subida más notable del 12% son el Estacionamiento y el Servicio PMR

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:48

Comenta

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena para el año ... 2026, por lo que el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) aplicable queda en 11,02 euros por pasajero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  3. 3 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  4. 4

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  5. 5

    Madrid-Santander en 34 minutos
  6. 6

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  7. 7

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  8. 8

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  9. 9

    Igual ya estudia el proyecto del Racing para los Campos de Sport, pero no se posiciona ni fija plazos
  10. 10

    Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026

La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026