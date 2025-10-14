El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández EP

La CNMC cede y mejora su propuesta de retribución a las redes

La revisión que está en audiencia pública incorpora ocho cambios clave entre el que se encuentra un cambio en la metodología para el cálculo de la tasa

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 11:09

Comenta

Tras varios meses de tira y afloja entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las principales eléctricas a cuenta de ... la tasa de retribución a las redes, el órgano supervisor aprobó este lunes la apertura de una nueva audiencia pública con modificaciones en el modelo retributivo para el periodo 2026-2031.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  3. 3

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  6. 6

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  7. 7

    David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»
  8. 8 Casares, sobre la obtención de la plaza de Agustín Molleda en Cartes: «No veo polémica»
  9. 9

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  10. 10 Cocina montañesa con parrilla y fundamento en Bodega Montaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La CNMC cede y mejora su propuesta de retribución a las redes

La CNMC cede y mejora su propuesta de retribución a las redes