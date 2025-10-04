Contactos en persona en la era digital Más allá de las ponencias y debates, el C-Meet celebrado en Espacio Santander estos días se consolida como una oportunidad de fraguar sinergias empresariales

Héctor Ruiz Santander Sábado, 4 de octubre 2025, 11:13 Comenta Compartir

El encuentro que estos dos últimos días acogió Espacio Santander, el C-Meet organizado por CEOE-Cepyme Cantabria, ha trascendido al escenario. Más allá de las ponencias (que han contado con representantes de las mejores empresas nacionales e internacionales) ha supuesto una oportunidad para estrechar lazos. Entre una presentación y otra, entre una cerveza y un café, también ha habido algún apretón de manos que, si no ha cerrado una relación empresarial, al menos la ha enfilado.

Ese era uno de los objetivos que la patronal quería lograr en esta cuarta edición del foro. Más allá de proponerse incrementar el público –que ha conseguido al superar los 800 asistentes–, también pretendía que la cita se confirmase como un punto de unión para empresas. Por ello, a las dos jornadas centrales de ponencias se añadió una tercera previa bajo el título 'C-Meet Synergy'. La misma proponía una serie de 'citas' presenciales entre empresas de Cantabria y de fuera para establecer conexiones estratégicas, generar visibilidad y ampliar la vertiente comercial de un ecosistema en fase de despegue.

«A veces parece que todo este tipo de empresas digitales y con base tecnológica están en Madrid y País Vasco, pero Cantabria se está convirtiendo en un foco importante también y esta es una oportunidad para demostrarlo». Lo dice Alberto Odriozola, de Ingemotions, firma cántabra de robótica que ha participado en los encuentros y que adelanta que «hemos conseguido fraguar un contacto bastante interesante con al menos tres empresas de producción de Burgos y Valladolid». «Se trata de compañías que suelen tener sus paneles de proveedores muy cerrados y este encuentro se convierte en una ventana para acercarse a ellas», concreta.

«Se tiende a pensar que las tecnológicas están en Madrid, pero Cantabria es un foco importante» Alberto Odriozola Ingemotions

De hecho, explica que no es lo mismo porque «si lo haces a través de comerciales o con una llamada es una aproximación en frío». Así lo defienden también José María Quintial y Óscar Martín, de Ocentic, empresa de Acorde con la que se acompaña a otras entidades hacia modelos más eficientes, seguros y conectados. «El que una compañía acuda a una convocatoria de este tipo es una declaración de intenciones para que sea más fácil acercarse», explican al tiempo que recalcan que «nosotros al final podemos ofrecer soluciones a casi cualquier sector de los que participaban pero diría que es fácil que de aquí salgan al menos tres buenos contactos».

«Las reuniones online son efectivas, pero si te tomas una cerveza con un cliente se hace cómplice» Ricardo Gala Incentro

Por su parte, Ricardo Gala y Javier Vicente Mena, de Incentro –consultora tecnológica que además de ser una de las 17 empresas cántabras participantes en 'C-Meet Synergy' protagonizó una presentación en el escenario– recalcan que este tipo de encuentros presenciales son necesarios, incluso estando en plena era digital. «Las posibilidades de cerrar un acuerdo son mucho más altas, las reuniones online son efectivas, pero no tienen todo el envoltorio». «Cuando te tomas una cerveza con el cliente que está indeciso le haces cómplice», resumen ambos, que adelantan que han podido establecer vínculo con cinco empresas de su interés.

Y es que las participantes en el encuentro tenían un listado del resto de firmas que iban a acudir para poder apuntar el tiro. «Luego resulta que una vez aquí te das cuenta que algunas que tenías descartadas en primer término abren los ojos y sí que te reclaman». Es lo que apunta David Pérez, de Viacore, empresa cántabra especializada en desarrollo de software, y que estableció relación con dos potenciales clientes. Así, todos coinciden en que el C-Meet está avanzando a buen ritmo para consolidarse.