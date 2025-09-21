El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El callejón sin salida del Gobierno para cambiar el contrato con Huawei: más tiempo y más dinero

Las europeas Nokia o Ericsson son las que más opciones tienen si Transformación Digital finalmente cancela el proyecto adjudicado a Telefónica y la tecnológica china

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:02

El Gobierno canceló a finales de agosto un contrato con Telefónica y Huawei de 10 millones de euros para potenciar las prestaciones de fibra ... de algunas instituciones públicas, entre las que se encontraba el Ministerio de Defensa. O al menos dijo que lo canceló. En un encuentro con la prensa, la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, aseguró que el contrato estaba «en proceso de cancelación» por razones de «soberanía nacional» y que la licitación sería otorgada a otro operador. Pero ni una cosa ni la otra se ha resuelto aún. La cancelación no se ha ejecutado y las empresas implicadas no han recibido ninguna notificación al respecto.

