Los Corrales, Torrelavega y El Astillero, zonas con más presencia

Si se hace un desglose de los activos que la Sareb mantiene en Cantabria, su presencia claramente es desigual. Según la última actualización, de esta ... misma semana –la propia entidad precisa que las cifras son 'vivas' y cambian de forma constante–, los municipios donde mantiene mayor presencia son Los Corrales, El Astillero y Torrelavega.

En el municipio de Buelna el 'banco malo' mantiene 70 viviendas, 58 obras sin acabar y seis suelos para promocionar; en el lado sur del Arco de la Bahía gestiona 55 viviendas, una obra sin finalizar y 73 suelos, además de 31 activos de uso terciario. Por su lado, en la capital del Besaya cuenta con 76 viviendas, 10 terrenos y siete activos de finalidad terciaria.

Además, hay otros ayuntamientos con una presencia notable, tales como Castañeda, Polanco, Ramales, Miengo, Santiurde de Toranzo y Suances. En Santander, por ejemplo, el 'banco malo' posee 17 viviendas pero, sobre todo, 81 estructuras de obra pendientes de su finalización.

En algunos de estos casos la Sareb mantiene conversaciones con el Gobierno de Cantabria para la cesión de viviendas vía acuerdo. Aquí hay cierta controversia, admiten fuentes de la Administración, con los plazos. El objetivo de la Sociedad es el traspaso al Sepes, y de ahí el Gobierno central ya articulará el reparto para favorecer el acceso a pisos. Sin embargo, este procedimiento llevará más tiempo que si se produjeran en los próximos meses acuerdos bilaterales entre las partes.