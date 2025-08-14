El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fábrica de SEG Automotive en Treto, en 2024, año en que estrenó su nueva línea de electrónica. Daniel Pedriza

Correos expande su flota eléctrica de reparto apoyada en SEG Automotive

La fábrica de Treto aporta el motor y la controladora electrónica de las nuevas motos que ha recibido el operador postal en el arranque del verano

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

El impulso a la movilidad eléctrica desde la Administración es una premisa que nadie discute en el Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez. De ... ahí que las empresas públicas igualmente se afanen en dar ejemplo. Tal es el caso de Correos, que está consolidando una enorme flota sostenible para sus repartos. De hecho, se espera que para finales de 2025 el operador disponga de más de 4.000 vehículos ECO, basados en tecnologías alternativas (eléctricos, híbridos y de gas natural comprimido-GNC), lo que supone cerca del 25% de su estructura de entregas.

