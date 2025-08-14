Correos expande su flota eléctrica de reparto apoyada en SEG Automotive

El impulso a la movilidad eléctrica desde la Administración es una premisa que nadie discute en el Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez. De ... ahí que las empresas públicas igualmente se afanen en dar ejemplo. Tal es el caso de Correos, que está consolidando una enorme flota sostenible para sus repartos. De hecho, se espera que para finales de 2025 el operador disponga de más de 4.000 vehículos ECO, basados en tecnologías alternativas (eléctricos, híbridos y de gas natural comprimido-GNC), lo que supone cerca del 25% de su estructura de entregas.

La cántabra SEG Automotive juega un papel fundamental en esta evolución, toda vez que el motor y la controladora electrónica de las motocicletas eléctricas de Correos se fabrican en la planta situada en Treto.

De hecho, Nuuk Mobility anunció recientemente que este verano ha entregado un nuevo pedido de 800 motocicletas eléctricas para la red de reparto de la compañía estatal, una remesa que se suma a toda una trayectoria ya estable entre las partes. Desde el primer pedido en la campaña estival de 2020, la firma vasca acumula 2.500 entregas al operador postal español, consolidándose como «su principal proveedor de vehículos eléctricos», informó en un comunicado.

A mediados de 2022 SEG Automotive y Nuuk anunciaron una alianza para la fabricación de motocicletas eléctricas. En aquel momento, el director de la factoría ubicada en Bárcena de Cicero, Iñaki Calvo, avanzaba que este acuerdo «es un primer paso porque tenemos nuevas ideas e inquietudes, como un proyecto de movilidad eléctrica para bicicletas».

En el origen del plan también fue importante la aportación de los proveedores de las dos comunidades autónomas, desde Industrias Jacinto Herrero (Guarnizo) hasta Tecnalia e IKOR (País Vasco). Calvo anunció que el siguiente paso tecnológico sería el de la conectividad de la centralita que se había diseñado.

La directora adjunta de NMS, Ixone Busturia, informó entonces que Nuuk Mobility Solutions se fundó en 2017 y que contaba con una demostrada experiencia en el sector. Ya hace tres años presumía de ser proveedora de grandes flotas de motocicletas, como la de Correos. La génesis era la de una empresa de movilidad ligera para soluciones globales, que acordó que SEG Automotive fuera su proveedor oficial del motor eléctrico de 48V y de la centralita de control, que es el componente electrónico que actúa como cerebro del vehículo.

La capacidad de producción de la compañía ya entonces era muy alta, hasta 40.000 vehículos al año, y fabricaba varios modelos de motocicletas eléctricas. En todos aquellos modelos de potencia superior a 6 KW colaboraría con SEG Automotive en la implantación del motor central.

Este primer paso no fue sino el origen de una fructífera relación. La planta cántabra, que tradicionalmente se ha centrado en alternadores y motores de arranque, y que encaró la electrificación del vehículo en Europa con una propuesta híbrida, igualmente ha diversificado su actividad hacia motos y bicis eléctricas.

Inversiones de futuro

De hecho, la empresa sigue mirando al futuro y en 2023 anunció una inversión de más de 20 millones de euros para instalar una nueva línea de montaje de electrónica en la fábrica de Treto, que entró en funcionamiento el año pasado.

Gran parte de esa inversión iba dirigida a acondicionar y preparar la fábrica para este nuevo producto. Concretamente, se construyó y acondicionó una sala limpia de 3.000 metros cuadrados, incluyendo un laboratorio y cerca de 50 nuevas máquinas, todo ello bajo unas exigentes condiciones de limpieza y seguridad.

Este proyecto gozó de nueve millones de ayudas provenientes de los fondos europeos. En total, las diferentes propuestas de movilidad eléctrica impulsadas en la planta han obtenido subvenciones por más de 10,5 millones.

SEG Automotive en Treto ostenta dentro del grupo la condición de planta líder en la fabricación de alternadores para motores de combustión y de alternadores-motores para vehículos de hibridación suave (48V). Su futuro pasa por mantener esa posición preferente para nuevos lanzamientos, teniendo en cuenta que la electrónica de potencia es cada vez más importante y decisiva en los nuevos productos para la hibridación.