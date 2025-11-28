El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas caminan frente a un escaparate hipotecario. R. C.

La cuarta subida del euríbor ya amenaza el ahorro en las hipotecas variables con revisión anual

El indicador despide noviembre en el 2,217% y la banca empieza a recoger el repunte en sus nuevos préstamos

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

Los hipotecados a tipo variable vuelven a sacar la calculadora para reajustar la partida del presupuesto familiar que destinan al pago de ese préstamo. El ... parón en las bajadas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) ha provocado un nuevo repunte del euríbor en noviembre, que despide el mes en una media del 2,217%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  3. 3 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  4. 4

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  5. 5 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Los partidos de Santander se unen para reclamar al Ministerio de Defensa una concesión a largo plazo y gratuita de La Remonta
  8. 8

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
  9. 9 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  10. 10

    Investigados cinco hombres por vender parte del cable que retiraban en la empresa para la que trabajaban

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La cuarta subida del euríbor ya amenaza el ahorro en las hipotecas variables con revisión anual

La cuarta subida del euríbor ya amenaza el ahorro en las hipotecas variables con revisión anual