La digitalización es el medio, no el fin, y tiene retorno casi de inmediato

P. Delgado Santander Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:43 Compartir

Afrontar la digitalización de sus finanzas representa un reto significativo para las empresas, independientemente de su sector, tamaño o trayectoria. Y es que muchas de ellas ven esta área de su organización como una obligación ajena a su ámbito de actividad y se suelen sentir abrumadas por la complejidad y variedad tecnológica que existe actualmente. En resumen, no saben cómo empezar ni por qué merece la pena hacerlo. Con el propósito de derribar estas barreras y guiar a los empresarios hacia soluciones efectivas, el Diario Montañés organizó ayer, junto a Orange Empresas, el encuentro 'Hablemos de cómo digitalizar tus finanzas (de verdad)'.

La cita, celebrada en el Hotel Real de Santander y conducida por la periodista Saray Ceballos, se enmarca en un ciclo de ocho encuentros que Orange Empresas está realizando por todo el país con el objetivo de tender un puente entre los mundos digital y empresarial y la meta de que los números dejen de ser un dolor de cabeza para convertirse en un motor de los negocios.

Con un tono muy didáctico y cercano, el evento comenzó con una ponencia de la mano de Javier San Juan, especialista en Power BI aplicado a la gestión empresarial, quien aterrizó para los asistentes en qué consiste esta tecnología dentro del contexto financiero y desgranó los principales beneficios que reporta a sus usuarios.

Las herramientas, a debate

Tras San Juan, subieron al escenario Natalia de Santiago, escritora y divulgadora en educación financiera; Carlos Besoy, economista, mentor y formador de Startup ST; Verónica Román, CEO de Netkia; y Carlos Augusto Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega. Todos ellos participaron en la mesa redonda 'Finanzas accesibles: herramientas reales para controlar tu pyme' donde hablaron sobre las principales barreras que frenan la digitalización en las organizaciones –tanto en el plano cultural, como en el funcional o en el económico–, sobre cómo afrontar la transición para que sea efectiva –con consejos y propuestas de herramientas concretas–, así como sobre opciones para sufragar los costes de este proceso y los beneficios que trae consigo implementarlo.

«Los números cuentan la historia de una empresa, y cuando sus finanzas funcionan en automático, hablan de su futuro» Natalia de Santiago Escritora y divulgadora

«Aquí hay un tema mental que debe ir limándose con educación financiera, no monitorizar el negocio es ir a ciegas» Carlos Besoy Economista y formador Startup ST

«El acompañamiento en la implantación de estas herramientas, no sólo con manuales, es clave en su éxito» Verónica Román CEO de Netkia

«No debe verse como un gasto, sino como una inversión que va a repercutir mucho en la empresa» Carlos Augusto Carrasco Pte. Cámara Comercio Torrelavega

De su conversación quedó como primera gran conclusión que «digitalizar no es un fin en sí mismo, sino un medio» para tomar mejores decisiones y, con ellas, optimizar procesos, atajar problemas o detectar nuevas oportunidades.

Casi igual de importante fue la idea de que digitalizar «tampoco es un gasto, sino una inversión», ya que tiene un retorno rápido que impacta directamente sobre la competitividad y eficiencia.

Respecto a cómo llevar a cabo esta transición, todos estuvieron de acuerdo en que «la principal barrera que hay que superar es de carácter mental y cultural», por ello, es esencial empezar paso a paso, con «victorias sencillas» que animen a seguir digitalizando. Y, sobre todo, coincidieron y recalcaron los cuatro, es crucial implicar a todas las capas de la empresa. «La digitalización debe ser una lluvia fina que cale en toda la organización».

Y ante la gran pregunta, ¿cómo hago yo este cambio?, ¿por dónde empiezo? También fue una respuesta unánime el invitar a las compañías a buscar asesoramiento especializado, escuchar a consultores expertos, debatir con ellos sobre cómo adaptar las herramientas existentes a las casuísticas concretas de cada cual y recurrir también a entidades como las cámaras de comercio para buscar apoyo y acompañamiento durante la transición.

Cuatro pasos clave

El último en subir al atril fue Raúl Uría, CEOde ZZircon Technologies, encargado del workshop 'Domina tus finanzas digitales en 4 pasos'. El experto propuso al público una hoja de ruta para asentar la digitalización en el ámbito financiero basada en cuatro puntos clave y concluyó con una contundente llamada a la acción: «si no digitalizáis, hacedlo ya; y si ya habéis empezado, seguid».

Javier San Juan Especialista en Power BI «BI permite utilizar los datos de una empresa para decidir mejor»

Javier San Juan, especialista en Power BI, fue el encargado de abrir la jornada con la ponencia 'Tus números, tu motor: gestión financiera con business intelligence para pymes'. Apoyándose en un lenguaje comprensible y en ejemplos prácticos, explicó por qué las herramientas de business intelligence y en concreto Power BI, son necesarias para cualquier organización. Bajar al terreno práctico qué es esta tecnología fue su primera acción.

«Se trata de coger los datos de nuestra empresa para crear informes con los que poder decidir mejor». Y para ello, anunció, es vital «crear un modelo de información, saber qué queremos analizar y dónde queremos llevar al negocio». Por eso, aseguró, aquí «la herramienta no es el fin, es el medio». Enumeró también un listado de las aportaciones que reportan estas herramientas e incidió en que son capaces de «transformar carreras y hacer de un financiero un perfil clave en una empresa».

Abordó también cómo llevar a cabo esta implantación, un proceso en el que recomendó «priorizar procesos y avanzar con paso firme, buscar aliados internos, mantener el core de la transición en la empresa, provocar la colaboración entre el equipo de IT y los key users y, por último, buscar un asesoramiento externo que ayude en el inicio, acelere el proceso y dé soporte en escenarios complejos».

Raúl Uría CEO de ZZircon Technologies SL Más que herramientas, «vendemos conocimiento, dejad que os asesoren»

Raúl Uría, CEO de ZZircon Technologies SL, cerró el evento en representación de Ascentic como organización centrada «en ayudar a las empresas a digitalizarse». Su charla trató de abordar este proceso en cuatro pasos fundamentales –«entendiendo que hay muchos tipos y estados de empresas»–: digitalizar, integrar, reportar y analizar.

Dedicó el grueso de su tiempo a la primera cuestión, en torno a la que dejó un nuevo concepto a tener en cuenta: «cononización». Un término que hace referencia al «conocimiento que nosotros hemos adquirido en casos de éxito anteriores y aplicamos a vuestras empresas.

No vendemos herramientas, estas son la disculpa, vendemos conocimiento, así que dejad que os asesoren». Comentó también aquí lo importante que es una «dirección involucrada», capaz de ver los procesos de forma integral y con la paciencia necesaria para «ir paso a paso» a la hora de utilizar estos sistemas.

En cuanto a la integración, dejó la idea de que «las empresas deben entender que no son entes que vivan solos». En el punto del reporte, Uría puso el sistema Veri*Factu de la AEAT como «ejemplo de lo contrario a digitalizar bien». Y respecto al análisis de los datos, enfatizó que deben ser «automáticos» y con «KPI bien definidos, porque es mejor dos buenos datos que ochenta que no entiendas».