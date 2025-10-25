Los economistas y la Cámara ponen deberes a la región en innovación y natalidad

Cantabria tiene claras sus fortalezas pero, sobre todo, las áreas donde debe mejorar. El surco se evidencia en la última década, cuando la región presentó ... una evolución desigual respecto al comportamiento del conjunto del país. A saber, combina fortalezas en el empleo y la educación con debilidades persistentes en innovación, natalidad y dinamismo laboral.

Así se desprende del estudio 'Evolución económica, social, empresarial e institucional de España 2014-2024', elaborado por el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas y el Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, dirigido por los doctores Salvador Marín y Raúl Mínguez, y presentado ayer en Santander en un acto organizado por el Colegio de Economistas de Cantabria.

El informe disecciona la última década, coincidiendo con el inicio del reinado de Felipe VI y la creación de la Cámara de Comercio de España. Dicha radiografía alumbra una visión mixta a nivel país, con avances notables en internacionalización y sostenibilidad, pero alerta sobre la baja productividad, el desempleo estructural y la brecha en I+D+i.

Según el estudio, la economía española ha mostrado una significativa capacidad de recuperación y adaptación entre 2014 y 2024, una década marcada por la superación de crisis profundas como la financiera, la pandemia, tensiones geopolíticas y el inicio de las transiciones digital y ecológica. Esta es una de las conclusiones centrales del documento, que destaca el papel crucial de las empresas como soporte de esta resiliencia, aunque identifica la persistencia de importantes debilidades estructurales que limitan el crecimiento y la convergencia europea.

Respecto a Cantabria, el Consejo de Economistas y la Cámara opinan que ha mostrado fortalezas relativas en indicadores como la baja tasa de paro, el reducido abandono escolar y una buena dotación de infraestructuras públicas per cápita.

Sin embargo, la otra cara de la moneda, esa que presenta debilidades importantes en comparación con la media nacional, como una menor tasa de actividad, un dinamismo demográfico más débil (baja natalidad, alta mortalidad) y, de forma muy acusada, una inversión y tejido innovador (I+D+i) significativamente por debajo del promedio autonómico. En este sentido, la comunidad está experimentando ligeras correcciones, tanto en número de compañías innovadoras como en consignación de partidas públicas.

La productividad, en el foco

Para Salvador Marín, «España ha demostrado una gran capacidad de adaptación y recuperación, pero la productividad y la inversión en I+D+i, así como en inversiones de capital fijo que eviten nuestra descapitalización como país, siguen siendo retos fundamentales para consolidar un crecimiento sostenible».

En opinión de Raúl Mínguez, «desde el ámbito económico el sector privado ha liderado la expansión internacional de la economía española y ha impulsado la digitalización. En el plano social, las empresas han reforzado su compromiso con la sostenibilidad, aumentando su inversión en proyectos medioambientales y sociales. Desde una perspectiva institucional, el sector empresarial ha demostrado una gran capacidad de adaptación ante eventos disruptivos. Su resiliencia ha sido clave para mantener la estabilidad económica y social del país».