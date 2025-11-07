La empresa cántabra rinde homenaje a Bondalti, Acorde y Mutua Montañesa

Los empresarios cántabros se han reunido este viernes en Santander para celebrar su gran fiesta. Esa que llega con carácter anual en las últimas semanas ... de ejercicio y que bajo el paraguas de los Premios CEOE-Cepyme Cantabria igualmente sirve para rendir homenaje a diferentes organizaciones de la Comunidad.

En esta ocasión, en la que es la octava edición de los galardones, la patronal ha puesto el foco sobre tres compañías diferentes y de ámbito diverso: industria, tecnología y prestación sociosanitaria. En otras palabras, Bondalti, Acorde y Mutua Montañesa han sido las protagonistas de una jornada que reunió a más de 200 representantes empresariales, así como a una amplia muestra política, institucional y civil de la sociedad cántabra. A la cabeza de todos, María José Sáenz de Buruaga, presidenta autonómica, que destacó que «nunca ha habido en Cantabria una agenda política tan alineada con la empresa», anotó, para agregar que «no hay soluciones mágicas ni facilonas para problemas complejos», remachó.

Buruaga se refería a la necesidad de variar la inercia autonómica, un patrón a su juicio de «20 años que no se puede cambiar en dos». Por ello, además, reclamó apoyo a los empresarios para que el Presupuesto de 2026, en cuestión actualmente por falta de respaldos parlamentarios, salga adelante. «Cantabria y sus compañías necesitan estabilidad y certidumbre».

Por su lado, el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, abundó en que «somos esenciales. Sin la empresa no hay impuestos, no hay sanidad, no hay nada», comenzó, para añadir que «no debemos nada a nadie. Estamos convencidos de la estrategia del Gobierno regional, pero su aplicación es más lenta que nuestros competidores», lamentó.

Previamente, el director territorial de Banco Santander en Cantabria y Asturias, Manuel Iturbe, destacó el trabajo de CEOE por su «labor constante en favor de las empresas, el desarrollo y el emprendimiento». Además, reiteró que la región es un «entorno atractivo para captar talento».

Los protagonistas

En cuanto a los premiados, Bondalti se llevó la distinción a la mejor inversión estratégica. La compañía portuguesa inauguró a finales de 2019 su planta de cloro en Torrelavega, dentro del complejo de Solvay. Las instalaciones han sido sometidas en estos años a un profundo proceso de modernización, con un desembolso que ha rondado los 60 millones de euros.

Un recorrido con el que la factoría ha experimentado un crecimiento continuo alcanzando excelentes resultados de producción y mejorando notablemente su competitividad mediante la optimización de procesos y la inversión en tecnología, que supone una cifra superior a los tres millones anuales.

Antonio Díaz, director de la planta de Torrelavega, destacó que «la industria debe ser ejemplo de progreso responsable».

La tecnológica Acorde fue distinguida por su calidad en el empleo. La compañía santanderina, especializada en el ámbito aerospacial y de comunicaciones, cuenta con una facturación cercana a los 10 millones y una plantilla de más de 60 trabajadores de alta cualificación que crece de manera continuada, apostando por el talento local y con un foco claro en la innovación más avanzada.

Su CEO, Manuel Lobeira, subrayó con un mordaz discurso la necesidad de la política local de establecer una estrategia a largo plazo y dejar cosas sembradas aún por recolectar.

Por otro lado, Mutua Montañesa no para de recibir el reconocimiento de la sociedad cántabra. La entidad, que este año celebra su 120 aniversario y que ha vivido una notable transformación tecnológica en los últimos años, ya fue protagonista días atrás al recoger su gerente, Alberto Martínez Lebeña, el Premio Directivo del Año de la APD.

Ahora CEOE distingue a la Mutua por su compromiso social. En concreto, el reconocimiento pone en valor un modelo de gestión que fusiona un proceso de transformación anclado en la innovación tecnológica con un profundo sentido humano. Para el Jurado, la organización «muestra que la transformación digital y el compromiso social no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente».

Su presidente, Luis Miguel García Rodríguez, destacó «el fuerte impulso que ha dado a la innovación y la excelencia», así como «la implicación y el compromiso de todos los empleados de Mutua en esta transformación».