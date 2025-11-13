El empresario Tony Fernández Jove, premio a la industria azul del clúster Marca El galardón será entregado en una ceremonia que se celebrará en el Gran Casino del Sardinero el próximo 26 de noviembre

H. R. Santander Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:54 Comenta Compartir

El clúster Marca, que agrupa a empresas del sector marítimo, ha concedido el VII Premio Industria Azul a Tony Fernández Jove, director general del Grupo Fernández Jove. Un reconocimiento que se lleva por «su destacada trayectoria empresarial y su contribución al crecimiento y la internacionalización del sector marítimo e industrial de la región». El galardón será entregado por el consejero de Industria e Innovación, Eduardo Arasti, en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en el Gran Casino del Sardinero.

El Grupo Fernández Jove, con sede en Torrelavega, comenzó su andadura como una pequeña ferretería en los años 70. Sin embargo, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en un grupo industrial que exporta a más de 65 países y que ha sumado historia hasta alcanzar la tercera generación a cargo de la empresa familiar. Ha sido bajo el liderazgo de Tony Fernández cuando la compañía se ha consolidado como un referente en sectores tan diversos como construcción naval, civil, offshore, telecomunicaciones, oil&gas y ferrocarril.

Fue tras la reconversión industrial a finales de los 80 cuando abrieron mercado hacia el sector naval mediante la fabricación de componentes para embarcaciones civiles y militares. Esta nueva orientación permitió a la compañía incrementar sus capacidades de negocio, pasando del suministro industrial a la instalación, fabricación, integración e ingeniería y fue una pieza fundamental en su expansión internacional.

Actualmente, el Grupo Fernández Jove es uno de los pilares de la industria cántabra en general y de la Economía Azul en particular. Su impacto se refleja en varios ámbitos. En este sentido, el clúster destaca la generación de casi 200 empleos directos, la colaboración con la Universidad de Cantabria en proyectos de innovación tecnológica y el apoyo a la formación profesional en la región.

El grupo está formado por cuatro unidades de negocio -FJ, Saval, HTS y Burnetts- que ofrecen soluciones tecnológicas avanzadas en válvulas, sistemas hidráulicos y de sellado, así como materiales poliméricos de alto rendimiento. Esta diversificación y la inversión constante en I+D+i han permitido a la empresa convertirse en un ejemplo de transformación industrial en Cantabria que el cluster ha querido premiar.

Marca reconoce con este galardón «la visión, el liderazgo y la capacidad de transformación de su director general, cuya labor ha contribuido de forma decisiva al fortalecimiento del tejido industrial y marítimo de Cantabria». «Su apuesta por la innovación, la internacionalización y la creación de empleo de calidad refleja los valores que inspiran el Premio Industria Azul».

Tony Fernández Jove ha recibido distintos premios y galardones, entre los que destaca el Premio Armada 2022 al mejor proveedor de la Armada Española. Además de formar parte de Marca, es miembro del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, el Clúster Marítimo Español y el Clúster Iberoamericano.