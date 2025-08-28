El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Acciona se adjudica un macroproyecto ferroviario en Canadá

El contrato incluye la construcción de siete nuevas estaciones y 9,2 kilómetros de línea de tren ligero para mejorar las conexiones entre Toronto y Mississauga

C. P. S.

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:14

Metrolinx (organismo público de infraestructuras de Ontario) ha adjudicado el contrato para diseñar y construir la extensión oeste de la Línea 5 de Eglinton, en Toronto (Canadá). El proyecto consiste en una ampliación de 9,2 kilómetros a la línea de tren ligero con siete nuevas estaciones, cuatro de ellas subterráneas, que se extenderán desde la estación Mount Dennis, ya construida, hasta Renforth Drive.

Además de las obras de construcción, el consorcio Trillium Rail Partners, formado por Acciona (40 %), Amico (30 %) y Alberici (30 %), también se encargará de integrar los sistemas de operación y control del ferrocarril, así como las redes de señalización, comunicaciones y datos. El diseño corre a cargo de WSP.

El proyecto supone una importante ampliación del actual tren ligero, que contribuirá a reducir los tiempos de viaje y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las autoridades de transporte de Ontario estiman una reducción de hasta 6,5 millones de desplazamientos en coche anualmente, gracias a lo que se logrará una reducción de hasta 5.800 toneladas de emisiones al año.

