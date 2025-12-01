El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Airbus da por solucionado el problema detectado en la familia A320

La compañía pide disculpas por las dificultades y retrasos causados a pasajeros y aerolíneas

EP

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:16

Comenta

Airbus ha informado este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la familia A320 potencialmente afectados por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo.

En concreto, el fabricante aeronáutico advirtió el pasado viernes de que, a raíz de un incidente, se había detectado que la intensa radiación solar podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de los aviones A320 en servicio.

Tras detectar este problema, Airbus pidió a los operadores que adoptaran medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.

Este lunes, el fabricante aeronáutico ha informado de que, de un total de alrededor de 6.000 aviones potencialmente afectados por este problema, la gran mayoría ya ha recibido las modificaciones necesarias.

«Estamos trabajando con nuestras aerolíneas clientes para apoyar la modificación de los menos de 100 aviones restantes y garantizar que puedan volver al servicio», ha añadido la compañía.

Airbus ha pedido disculpas por las dificultades y los retrasos causados a los pasajeros y a las aerolíneas por este incidente.

«La empresa agradece a sus clientes, a las autoridades, a sus empleados y a todas las partes interesadas su apoyo en la aplicación de estas medidas, así como su comprensión ante la decisión de Airbus de anteponer la seguridad a cualquier otra consideración», ha subrayado.

Compañías aéreas como la estadounidense American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland avisaron el pasado sábado de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios a raíz del aviso de Airbus.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  4. 4

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  5. 5 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  6. 6

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  7. 7

    El mago parte por la mitad al Eibar
  8. 8 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Airbus da por solucionado el problema detectado en la familia A320

Airbus da por solucionado el problema detectado en la familia A320