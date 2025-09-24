Aspla abre sus puertas

Aspla comenzó el pasado sábado una ronda de jornadas de puertas abiertas para que familiares y allegados de sus trabajadores puedan conocer de primera mano ... el funcionamiento de la compañía. En este caso, la organización, joya de la corona del Grupo Armando Álvarez, organizó el evento en la planta de Reocín, con una asistencia que superó las expectativas de la propia empresa.

Distribuidos en grupos escalonados desde las 10 hasta las 13 horas, los participantes recorrieron tres zonas clave de la fábrica acompañados por personal de la compañía. En cada parada se proyectaron breves piezas audiovisuales y se ofrecieron explicaciones en persona por responsables de cada área para resolver dudas y contextualizar el proceso productivo. Esta combinación permitió a las familias conocer 'in situ' el día a día «de un entorno industrial de vanguardia y el valor del trabajo que allí se realiza», explica Aspla.

El recorrido finalizó en una gran carpa instalada en el exterior. Allí se ofreció un refrigerio para todos los asistentes y se habilitaron diferentes zonas temáticas. Una experiencia de realidad virtual con gafas 3D permitió visitar de forma inmersiva otras áreas de la factoría.

También se presentó una exposición interactiva con un lineal de supermercado ficticio, que mostraba productos fabricados con film de Aspla y presentes en la vida cotidiana. Los más pequeños pudieron disfrutar además de una zona de ocio adaptada.

Joaquín Candás Jorge, responsable de Impresión en Reocín, señaló que «lo que hacemos aquí es muy técnico, muy especializado. Pero cuando lo cuentas con tus propias palabras y desde la experiencia, se entiende mejor. Y ver cómo lo valoran tus hijos o tu pareja es muy gratificante», afirmó.

La historia de Aspla arranca en Torrelavega, donde se mantiene operativa la planta original desde su fundación en 1964. Allí se produce una parte esencial del film industrial y agrícola que la compañía distribuye a nivel global. Reocín, por su parte, acoge una de las factorías más modernas de Europa en la fabricación de film plástico, especialmente en sectores de alta exigencia como el alimentario, el farmacéutico y el de higiene.

Las próximas jornadas tendrán lugar el 27 de septiembre y el 4 de octubre. Aún quedan plazas disponibles.