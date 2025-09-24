El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Familiares y trabajadores de Aspla, en la primera jornada de puertas abiertas. DM

Aspla abre sus puertas

La compañía cántabra inicia unas jornadas para enseñar a las familias de sus empleados el funcionamiento de la planta de Reocín

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:31

Aspla comenzó el pasado sábado una ronda de jornadas de puertas abiertas para que familiares y allegados de sus trabajadores puedan conocer de primera mano ... el funcionamiento de la compañía. En este caso, la organización, joya de la corona del Grupo Armando Álvarez, organizó el evento en la planta de Reocín, con una asistencia que superó las expectativas de la propia empresa.

