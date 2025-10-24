El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente La Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor por contrabando con una empresa de armas israelí
Imagen del empresario José Jainaga. EP

La Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor por contrabando con una empresa de armas israelí

El juez imputa dos delitos a José Antonio Jainaga y dos directivos de la multinacional por vender acero a la compañía hebrea IMSI para fabricar armamento saltándose los controles administrativos

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:38

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o ... de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos por la venta de partidas de acero a la compañía Israel Miliry Industries (IMSI). Un intercambio comercial «con pleno conocimiento» de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la producción de armamento.

