La cántabra Ingemotions oferta el primer 'robot a sueldo' para la industria en Europa

Los cambios en los procesos productivos industriales, enfocados a una mayor tecnología en las factorías y, también, tratando de lidiar con la ausencia de determinados ... perfiles profesionales muy específicos, están derivando en diferentes soluciones para que las compañías puedan dar nuevos pasos a futuro. La ingeniería cántabra Ingemotions ha identificado un nicho en este contexto, especialmente con la automatización de tareas repetitivas y manuales en las que los humanos no aportan valor, como muchas de las que habitualmente se realizan en almacenes, talleres y otras industrias.

En estos casos las máquinas aseguran una mayor productividad empresarial, mejores resultados financieros y una menor dependencia de la variabilidad de los recursos humanos. Por ello, la compañía con sede en Reocín ha alumbrado su servicio de 'robot a sueldo', el primer planteamiento de este tipo para el ámbito secundario en Europa.

Modelo pionero El plan de la empresa cántabra tan sólo tiene casos similares que se utilizan en Estados Unidos

Ingemotions presentó la semana pasada en C-Meet, el evento tecnológico celebrado en Escenario Santander, su oferta. La empresa explica que el proyecto nace para ayudar a que los trabajadores aporten valor añadido sobre las máquinas y que éstas se dediquen a tareas repetitivas o penosas. Para ello, esta modalidad de contratación elimina las dos grandes barreras a las que puede enfrentarse una organización, sobre todo si es una pyme, a la hora de integrar en su plantilla robots industriales.

Por un lado, la inversión se reduce, toda vez que el sueldo de un robot computa como un gasto operativo y no como una inversión que requiere de una amortización a largo plazo. «Al ser una modalidad flexible se puede contratar incluso sin coste inicial», señalan.

Servicios La propuesta abarca todas las labores de automatización que ofrece la compañía

En paralelo, «el miedo que tienen muchas empresas de enfrentarse a automatizar y robotizar, sobre todo las que aún no tienen un alto nivel de tecnología en sus procesos. Temen no saber controlar la tecnología o que los robots no puedan realizar su proceso con calidad y que su inversión caiga en saco roto. Con el 'Robot a sueldo' tienen la garantía de que el servicio que presta les es rentable y acorde con sus necesidades, ya que si no lo es pueden 'despedirlo' sin indemnización», detallan.

Las integraciones robotizadas que lleva a cabo Ingemotions se caracterizan por un interfaz sencillo y formación para los trabajadores en plantilla, de modo que cualquier operario pueda trabajar mano a mano con el robot, aseguran.

Paletización, soldadura...

Un ejemplo de este servicio sería el de una empresa manufacturera que decida automatizar la colocación de su producción en palés listos para el transporte y la distribución. Esta actividad requiere de un trabajo por parte de un humano en el que no solo no aporta valor, sino que es repetitivo y físicamente agotador.

«Para esta aplicación, desde Ingemotions ofrecemos un robot paletizador capaz de cargar cajas de 20 kilos y paletizar en dos puestos diferentes de palets por 1.195 euros euros al mes, incluyendo todo lo necesario para su trabajo: instalación, formación, seguro, mantenimiento...», explican.

Es sólo una potencial aplicación, pero hay muchas más. La empresa cántabra insiste en que este modelo es «pionero» en Europa y sólo hay casos similares que se están aplicando en Estados Unidos. El servicio abarca todas las labores de automatización que ya trabaja la compañía.

Otro producto 'estrella' de la ingeniería del Besaya es 'SIA', una máquina que nace para que cualquier persona sin conocimientos, ni en robótica ni en programación, pueda usar una herramienta automatizada de soldadura. «SIA es un robot que complementa a los soldadores humanos aumentando su productividad o mejorando la calidad de los procesos. No se le programa, sino que se le enseña y se configura con la facilidad de uso de una app de móvil. La máquina de soldar se ajusta como si el soldador fuese a soldar a mano y es tan fácil de usar para un operador cualquiera que con una pequeña formación y el conocimiento propio del proceso SIA se convierte en una herramienta multiplicadora, en productividad y calidad», detallan.

¿Cuál es la diferencia con los prototipos existentes? «A diferencia de los robots de soldadura tradicional, fijos y anclados al suelo, SIA es portátil y ocupa poco más de 1 metro cuadrado, por lo que se puede usar incluso para soldar grandes piezas o estructuras sin tener que moverlas, simplemente llevando a SIA allá donde es necesario».