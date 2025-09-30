El cántabro Alberto Polanco, nuevo consejero delegado del grupo educativo Santillana

El Consejo de Administración del Grupo Prisa acordó este lunes la ejecución del plan de sucesión del primer ejecutivo de Santillana, Francisco Cuadrado, hasta ahora ... y desde julio de 2021 presidente ejecutivo de la compañía. Su sucesor, elegido por unanimidad, es el cántabro Alberto Polanco Blanco, actual director general de Santillana México y que, a partir del 1 de enero de 2026, será consejero delegado y primer ejecutivo de la compañía. Polanco ha desarrollado toda su carrera profesional en Santillana, ocupando distintos cargos de responsabilidad durante los últimos 25 años en Bolivia, Argentina, Centroamérica, Colombia y México.

Francisco Cuadrado ha dedicado más de 35 años al mundo educativo, con un especial foco en Latinoamérica. Desde 2010 se ha ocupado de la Dirección Global de Educación, impulsando decididamente la apuesta por el negocio digital, que ya es la principal fuente de ingresos de Santillana. Previamente, fue director global de la División de Trade, director general en Colombia y subdirector de Santillana en México. Es presidente ejecutivo de Santillana y consejero ejecutivo del grupo desde 27 de julio de 2021.

El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, en nombre del Consejo de Administración, ha querido reconocer el trabajo de Cuadrado: «Paco ha sido clave en la transformación digital de Santillana, en su rentabilidad y en su contundente éxito en América. Quienes hemos tenido la suerte de trabajar con él, reconocemos y admiramos su compromiso con la educación, con el progreso y con la necesidad de transformación. Él hizo que Santillana dejara de ser una empresa de contenidos para convertirse en una compañía de soluciones integradas e integrales para las escuelas. Trabajar con él ha sido un privilegio».

Por su parte, Francisco Cuadrado ha reiterado tras este anuncio su «pasión por Latinoamérica y por la educación. Nuestro compromiso con los alumnos y con mejorar las condiciones sociales y económicas de todo un continente han sido el impulso para transformar la compañía y garantizar las mejores herramientas de educación y tecnología para los colegios. Me voy satisfecho de los resultados conseguidos, orgulloso del equipo que ha trabajado conmigo y tranquilo porque el futuro consejero delegado es el mejor candidato posible».