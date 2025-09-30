El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El ejecutivo cántabro Alberto Polanco Blanco en una imagen corporativa. DM

El cántabro Alberto Polanco, nuevo consejero delegado del grupo educativo Santillana

El Grupo Prisa ha anunciado la sucesión ordenada dentro de la filial de educación a partir del 1 de enero de 2026

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:18

El Consejo de Administración del Grupo Prisa acordó este lunes la ejecución del plan de sucesión del primer ejecutivo de Santillana, Francisco Cuadrado, hasta ahora ... y desde julio de 2021 presidente ejecutivo de la compañía. Su sucesor, elegido por unanimidad, es el cántabro Alberto Polanco Blanco, actual director general de Santillana México y que, a partir del 1 de enero de 2026, será consejero delegado y primer ejecutivo de la compañía. Polanco ha desarrollado toda su carrera profesional en Santillana, ocupando distintos cargos de responsabilidad durante los últimos 25 años en Bolivia, Argentina, Centroamérica, Colombia y México.

