El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Supermercado de Carrefour en Peñacastillo. Juanjo Santamaría

Carrefour alcanza los 109 millones en compras a 127 proveedores de la región

La compañía, con una amplia diversificación de actividades, supera ya las cuatro décadas en Cantabria desde la apertura del Centro Comercial Peñacastillo

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:27

Carrefour mantiene una fuerte presencia en Cantabria tras 43 años de implantación desde la apertura de su primer centro comercial en Peñacastillo. Actualmente cuenta con ... tres hipermercados más, un supermercado Supeco, un Carrefour Market, 18 Carrefour Express, además de gasolineras y agencias de viaje. En conjunto, la compañía da empleo a unas mil personas en la Comunidad a través de sus diferentes segmentos de negocio, que evidentemente crecen en campañas intensivas como las de verano o Navidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  3. 3 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  4. 4

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  5. 5

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  6. 6

    Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja
  7. 7

    El turismo de hotel toca techo en verano, donde apenas hay ya margen de mejora
  8. 8

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  9. 9 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  10. 10

    Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Carrefour alcanza los 109 millones en compras a 127 proveedores de la región

Carrefour alcanza los 109 millones en compras a 127 proveedores de la región