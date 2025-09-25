Carrefour alcanza los 109 millones en compras a 127 proveedores de la región

Carrefour mantiene una fuerte presencia en Cantabria tras 43 años de implantación desde la apertura de su primer centro comercial en Peñacastillo. Actualmente cuenta con ... tres hipermercados más, un supermercado Supeco, un Carrefour Market, 18 Carrefour Express, además de gasolineras y agencias de viaje. En conjunto, la compañía da empleo a unas mil personas en la Comunidad a través de sus diferentes segmentos de negocio, que evidentemente crecen en campañas intensivas como las de verano o Navidad.

Empleo 1.000 trabajadores conforman la plantilla de Carrefour en Cantabria.

Una larga historia marcada igualmente por los diferentes cambios en los patrones de consumo de la población cántabra, así como una transformación en el modelo de negocio y una clara apuesta por la diversificación.

Según Rubén Santiago, director institucional de la compañía en Cantabria, la cadena de distribución mantiene un compromiso claro con el desarrollo económico y social de los territorios en los que opera, y la Comunidad no es una excepción. Como ejemplo, más allá de su actividad comercial y el impulso a programas solidarios y de sostenibilidad, el grupo se ha convertido en todo un respaldo para productores de cercanía.

Director institucional de Carrefour en Cantabria Rubén Santiago

En cifras, en 2024 la facturación con este colectivo en Cantabria alcanzó los 109 millones para un total de 127 proveedores autonómicos. Algunos de estos aliados también trabajan con el grupo francés fuera de las fronteras cántabras.

En este sentido, Santiago abunda en esa apuesta por el producto local como parte de la estrategia de diferenciación de la organización, así como «una democratización del consumo y que cada cliente pueda tener acceso a los productos que mejor se adaptan a sus necesidades».

Carrefour ha tenido recientemente una presencia mediática destacada por su apoyo a la Vuelta Ciclista a España, con dos etapas por Cantabria, de la que es patrocinador desde hace 13 años.

En la edición de 2025 colaboró con el proveedor local 'Tu Cocina Tradicional', que ofreció más de 1.500 degustaciones de platos preparados y postres típicos en la meta de Los Corrales de Buelna. La compañía considera que este tipo de iniciativas «permiten conectar con clientes y socios, además de promover hábitos de vida saludables y dar visibilidad al paisaje y los productos cántabros y de sus empresas».

Nuevos patrones de consumo

Como el resto de grandes superficies y cadenas de distribución de alimentos, la empresa ha tenido que adaptarse a los nuevos patrones de consumo. Su portavoz recuerda que el hipermercado es un «formato vivo, en constante renovación, con especial atención a las demandas de los clientes». Santiago pone como ejemplo la campaña de 'vuelta al cole', que este año incluyó financiación gratuita para aliviar el gasto de las familias en la denominada 'cuesta de septiembre', época en que los costes de las economías domésticas se incrementan.

Como otra gran variable que condiciona tanto el consumo de familias como la estrategia de las empresas del sector está la inflación. A este respecto, desde Carrefour reconocen que ha habido cambios en los hábitos de consumo, aunque para tratar de mitigar el impacto del encarecimiento de la vida, y evidentemente la cesta de la compra, así como una mayor fidelización, tienen programas de financiación y ventajas a través del Club Carrefour, con diferentes descuentos o cupones para hacer las compras más accesibles. «Hay productos que suben por escasez de materia prima u otros factores, pero también hay otros que bajan», precisa.