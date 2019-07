El comité de Global Special Steel Product estudia movilizaciones para todo el mes Entrada a la fábrica de Global Special Steel Products, antiguas Trefilerías Quijano, en una imagen de archivo. / Andrés Fernández El sexto día de paros de 24 horas por la subcontratación vuelve a paralizar la actividad productiva de la fábrica de Los Corrales de Buelna NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Miércoles, 17 julio 2019, 07:21

El sexto día de huelga de 24 horas convocado por el comité de empresa de Global Special Steel Products por la subcontratación volvió a paralizar ayer la actividad de la fábrica de Los Corrales de Buelna, tras ser secundado el paro por toda la plantilla de producción, tal y como ha venido sucediendo desde que se iniciaron las movilizaciones el 25 de junio.

Según precisó el presidente del comité de empresa de la fábrica corraliega, Juan José Buenaga (UGT-FICA), «si algo se ha demostrado desde que se iniciaron las movilizaciones es que la plantilla sigue muy unida porque no estamos dispuestos a que la empresa imponga en la fábrica una subcontratación a la carta, ajustada exclusivamente a sus intereses y sin respetar los acuerdos que se firmaron en su momento».

El sindicalista agregó que «por ahora la empresa sigue sin rectificar y se niega a algo tan simple como cumplir los acuerdos de subcontratación que se firmaron en 2006 y en 2008», tras reiterar que «si algo está muy claro es que los acuerdos son para cumplirlos y, si no es así, nuestra obligación es forzar a la empresa a que los cumpla».

Una situación de desencuentro que ha llevado al comité de empresa a plantearse ya alargar el calendario de movilizaciones durante todo el mes de julio. En este sentido, Buenaga explicó que, ante la «pasividad» de la dirección y la «poca esperanza» de que las dos jornadas de huelga previstas para esta semana tengan consecuencias, «se solicitará extender la movilización con nuevas jornadas de huelga durante todo el mes de julio, si puede ser a partir ya de la próxima semana».

Se sumarían a las seis celebradas hasta ahora, la de ayer de nuevo con un seguimiento prácticamente total de la plantilla. Las dos próximas están previstas para mañana y el sábado, ambas de 24 horas, desde las seis de la mañana, hora en la que se concentra la plantilla cada día en la portería de la fábrica de Los Corrales de Buelna.

Conversaciones infructuosas

El pasado martes comité y sindicatos fueron convocados por la representación jurídica de la dirección, pero para «sorpresa» del comité se abordaron mejoras que no forman parte de las reivindicaciones laborales planteadas desde junio. «Desde el inicio no ha cambiado absolutamente nada, porque en lo esencial, que los puestos de trabajo sigan siendo de Trefilerías Quijano, siguen en sus trece, quieren una subcontrata a la carta y no rectifican, y mientras tengamos el apoyo de la plantilla vamos a seguir presionando en la misma línea».

«La moral está altísima», aseguró Buenaga, para añadir que «viendo que ellos no se mueven, nosotros mantendremos nuestra postura que no es otra sino respetar lo firmado en 2006 y 2008, acuerdos que dejan claro que los puestos de trabajo subcontratados forman parte del proceso productivo de Trefilerías Quijano. Ahora ha crecido la subcontratación y no quieren aceptar que son de ese proceso productivo. Lo tenemos claro, si dentro de un año hay despidos no consentiremos que gente de la fábrica se vaya a la calle y las subcontratas mantengan sus puestos de trabajo».

Un conflicto que por el momento no parece encarar un desenlace feliz para las partes. Con esta tesitura todo parece indicar que los paros continuarán en el recinto industrial de Los Corrales hasta que la compañía presente una propuesta que sacie las aspiraciones de los sindicatos.