El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fábrica de Global Steel Wire en Santander. Roberto Ruiz

Diez industrias cántabras recibirán casi 30 millones del Ministerio en ayudas por el CO2

Global Steel Wire obtendrá la mayor partida con 14,18 millones

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:53

Comenta

Diez empresas industriales de Cantabria recibirán este año un total de 28,7 millones de euros en ayudas del Ministerio de Industria y Turismo dentro ... del Mecanismo de compensación de costes indirectos de CO2, un programa que busca compensar a los sectores más expuestos al encarecimiento energético derivado del mercado europeo de emisiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2 Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre
  3. 3 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  4. 4

    La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  7. 7

    Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel
  8. 8

    Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca
  9. 9

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  10. 10

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Diez industrias cántabras recibirán casi 30 millones del Ministerio en ayudas por el CO2

Diez industrias cántabras recibirán casi 30 millones del Ministerio en ayudas por el CO2