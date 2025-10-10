Diez industrias cántabras recibirán casi 30 millones del Ministerio en ayudas por el CO2

Diez empresas industriales de Cantabria recibirán este año un total de 28,7 millones de euros en ayudas del Ministerio de Industria y Turismo dentro ... del Mecanismo de compensación de costes indirectos de CO2, un programa que busca compensar a los sectores más expuestos al encarecimiento energético derivado del mercado europeo de emisiones.

El listado provisional de beneficiarios, publicado por la Dirección General de Programas Industriales, incluye a algunas de las principales factorías de la Comunidad, con un marcado peso del sector químico, siderúrgico y metalúrgico. La mayor subvención propuesta corresponde a Global Steel Wire, la acería del Grupo Celsa en Santander, que percibirá 14,18 millones de euros. Le siguen Ferroglobe Spain Metals, con planta en Boo de Guarnizo, que recibirá 4,98 millones; y el complejo industrial de Solvay Química en Torrelavega, con 3,84 millones.

También destacan las ayudas concedidas a Bondalti Cantabria, que gestiona la planta de electrólisis contigua a Solvay (2,61 millones); y a Reinosa Forgings & Castings, con 1,76 millones para su planta campurriana. El resto de beneficiarios cántabros son Derivados del Flúor (422.000 euros); Nissan Motor Ibérica en Los Corrales de Buelna (323.000); Sidenor Aceros Especiales en Reinosa (252.000); Saint-Gobain PAM en Santander (216.000); y Fundiciones Carg en Maliaño (147.000).

En conjunto, Cantabria mantiene una presencia relevante en esta línea de ayudas, que suma 600 millones de euros a nivel nacional, lo que supone que las fábricas de la región concentrarán en torno al 4,8% del total estatal.

El mecanismo de compensación pretende paliar los efectos que los precios del carbono en el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS) tienen sobre las industrias electrointensivas y mantener su competitividad.