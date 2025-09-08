El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Hevia, director corporativo de Gullón durante los últimos cinco años. DM

Francisco Hevia deja Gullón tras cinco años como director corporativo

La salida consensuada llega después de varios ejercicios de crecimiento sostenido de la compañía galletera y un notable incremento de plantilla

J. Lastra

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:25

Francisco Hevia y Galletas Gullón han acordado la salida del que ha sido director corporativo de la organización durante los últimos cinco años al dar ... por cumplidos los objetivos marcados un lustro atrás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El plante anticipado
  2. 2

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  3. 3

    Santander se abre al mar
  4. 4

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  5. 5 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados
  6. 6

    La Junta de Personal Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga
  7. 7

    Jeremy, qué bueno que te quedaste
  8. 8

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo
  9. 9 4.609 viviendas de Cantabria perderán la protección y pasarán al mercado libre hasta 2029
  10. 10

    Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en un 56,24%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Francisco Hevia deja Gullón tras cinco años como director corporativo

Francisco Hevia deja Gullón tras cinco años como director corporativo