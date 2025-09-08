Francisco Hevia deja Gullón tras cinco años como director corporativo
La salida consensuada llega después de varios ejercicios de crecimiento sostenido de la compañía galletera y un notable incremento de plantilla
J. Lastra
Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:25
Francisco Hevia y Galletas Gullón han acordado la salida del que ha sido director corporativo de la organización durante los últimos cinco años al dar ... por cumplidos los objetivos marcados un lustro atrás.
Durante este tiempo en la cúpula de la compañía familiar, principal referente del sector galletero en Europa, Gullón ha vivido un crecimiento exponencial que le llevó a cerrar 2024 con una cifra de negocio de 690 millones, un 9,5% más. En paralelo, un incremento notable de los trabajadores, hasta rebasar las 2.000 personas en plantilla. En Gullón trabajan en la actualidad más de 700 cántabros.
No sólo eso, sino que la organización ha apostado fuertemente por la internacionalización como vector para mantener su desarrollo. En el ejercicio pasado las exportaciones suponían ya un 44% del volumen de negocio y la previsión es que para 2030 superen a las ventas nacionales.
De hecho, 2030 está marcado en rojo en el horizonte de Gullón, toda vez que para ese año se aspira a alcanzar los 1.000 millones de facturación y llegar a 3.000 trabajadores. Todo ello fruto de la política de reinversión del beneficio que la firma aplica de manera constante desde hace años. Esta expansión contempla asimismo la construcción de una tercera fábrica en Aguilar de Campoo.
«Marcho con la satisfacción de haber contribuido a construir algo sólido y con la certeza de que el equipo que queda seguirá impulsando el propósito estratégico de la compañía con talento y convicción. No tengo dudas de que Gullón en 2030 alcanzará los 1.000 millones de euros y superará los 3.000 puestos de trabajo. El legado continúa», señala Hevia en su perfil de Linkedin.
