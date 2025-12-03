El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta del Cepyme, Ángela de Miguel, ofrecen declaraciones a la prensa durante la entrega de los XII Premios Cepyme 2025. EP

Garamendi pregunta a Díaz por qué no se plantea ampliar el permiso por duelo a los funcionarios

El presidente de la CEOE carga contra la vicepresidenta y, durante los Premios Cepyme, acusa a Trabajo de usar los fallecimientos para hacer política

C. A.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:08

Nuevo frente abierto entre la patronal y el Ministerio de Trabajo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pone en la diana la ampliación de ... los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días anunciado a principios de octubre por Yolanda Díaz, a quien acusó recordó que en el sector público, para los funcionarios, no es algo que se esté planteando.

