Grupo Tejedor Lázaro y Too Good To Go se unen para concienciar sobre el desperdicio alimentario en el Día Internacional de Cero Desechos

Con esta medida, los empleados de Grupo Tejedor Lázaro en Segovia y Santander recibirán Cajas Despensa de Too Good To Go

R.C. Santander Miércoles, 2 de abril 2025, 17:46

Con motivo del Día Internacional de Cero Desechos, que se celebra el próximo 30 de marzo, Grupo Tejedor Lázaro y Too Good To Go, compañía responsable de la app líder en la lucha contra el desperdicio alimentario, han unido esfuerzos para sensibilizar a los empleados de la empresa sobre la importancia de reducir el despilfarro de alimentos y fomentar hábitos más sostenibles.

Como parte de esta colaboración, los compañeros de Grupo Tejedor Lázaro en Segovia y Santander recibirán Cajas Despensa de Too Good To Go, unas cajas que se pueden salvar a través de esta app y que contienen productos en perfecto estado de grandes marcas de alimentación que, debido a errores en el etiquetado, cambios en el envase, exceso de producción u otros factores, no se comercializaron en los canales habituales. Estas cajas permitirán a los trabajadores conocer de primera mano cómo se puede dar una segunda oportunidad a alimentos en buen estado y así ayudar a reducir el desperdicio de comida, alineándose con el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el consumo responsable.

«En Grupo Tejedor Lázaro celebramos diversos días internacionales vinculados a valores sociales y medioambientales, y creemos que esta iniciativa es una gran oportunidad para concienciarnos sobre el impacto del desperdicio alimentario y la importancia de adoptar hábitos más sostenibles en el día a día», ha señalado Sofia Arévalo, Directora de Corporate del Grupo.

Por su parte, desde Too Good To Go destacan que «colaboraciones como esta nos permiten llevar nuestro mensaje a más personas, demostrando que reducir el desperdicio de alimentos es un esfuerzo conjunto en el que todos podemos aportar».

Además, la iniciativa abre la puerta a futuras sinergias entre ambas organizaciones para seguir promoviendo la reducción del desperdicio alimentario en distintos ámbitos.

Con esta acción, Grupo Tejedor Lázaro reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el consumo responsable, alineándose con su estrategia de responsabilidad social y ambiental.

