El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. RC

Iberdrola lanza una opa por 1.000 millones para controlar el 100% de Neoenergia

La compañía es el primer grupo de distribución eléctrica de Brasil, está presente en 18 estados y da servicio a 40 millones de personas en el país

E. M.

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

Iberdrola completa la operación en su filial brasileña Neoenergia. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha lanzado este lunes una oferta pública de adquisición (opa) por el 16,2% del capital social de Neoenergia. Según comunicó la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo, que ya controla el 83,8% del capital, pasaría a hacerse con el 100% de su filial brasileña.

Iberdrola ofrece el mismo precio pagado en la reciente adquisición de la participación de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) correspondiente a un 30,29% del capital -32,5 reales brasileños por cada acción- actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil, llamada SELIC. Se espera un desembolso total (antes de su actualización según la evolución de la tasa SELIC y asumiendo que Neoenergia no abona ningún dividendo intermedio) de unos 1.030 millones de euros.

La operación permitirá simplificar la estructura de Neoenergia, dotando a sus operaciones y financiación de una mayor flexibilidad y reduciendo gastos derivados del mantenimiento de la negociación de las acciones en el mercado, explica la compañía en un comunicado. «Con esta transacción, Iberdrola reafirma su apuesta por Brasil y por un modelo de crecimiento basado en las redes eléctricas, que suponen el 90% del negocio de Neoenergia», destacan.

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia y de 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer grupo de distribución del país por número de clientes. Neoenergia, que está presente en 18 estados y el Distrito Federal, tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.800 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

A nivel global, Iberdrola cuenta ya con 1.400.000 kilómetros de líneas de transporte y distribución eléctrica en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y España, según datos de la empresa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  4. 4

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  5. 5

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  6. 6

    Los 40 años de Terminal Sur
  7. 7

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones
  8. 8 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  9. 9

    PRC, PSOE y Vox unen sus votos para devolver el Presupuesto al Gobierno
  10. 10

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Iberdrola lanza una opa por 1.000 millones para controlar el 100% de Neoenergia

Iberdrola lanza una opa por 1.000 millones para controlar el 100% de Neoenergia