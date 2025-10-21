Inteligencia artificial para la prevención de incendios forestales en Liébana

Tecnología avanzada para cuidar lo más cercano. La empresa cántabra ITGest España, con sede en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, busca minimizar a ... través de la IA el impacto de los incendios forestales en los municipios de Potes y Cillorigo de Liébana.

La compañía ha puesto en marcha lo que denomina un proyecto de «prevención inteligente» mediante la implantación del sistema 'Bee2Fire'. La meta no es otra que reducir hasta en un 70% los tiempos de respuesta en enclaves rurales de montaña a través del empleo de la inteligencia artificial y tecnología térmica avanzada. «La orografía del terreno y las condiciones climáticas de la comarca de Liébana convierten esta zona en un entorno óptimo para el estudio, validación y aprendizaje de los motores de inteligencia artificial aplicados a la detección temprana de incendios y al análisis medioambiental», señala la organización, que igualmente despliega esta metodología en el Besaya.

La diversidad de patrones térmicos y visuales son factores que permiten entrenar y calibrar los algoritmos de 'Bee2Fire' en condiciones complejas y representativas, mejorando su capacidad de análisis, predicción y respuesta automática ante posibles incidentes en distintos tipos de terreno y condiciones atmosféricas.

El sistema utiliza cámaras óptico-térmicas y algoritmos de inteligencia artificial para vigilar el territorio de forma continua y detectar automáticamente posibles focos de calor o humo antes de que se produzca un incendio.

Gracias a su capacidad de análisis en tiempo real, el software permite a los servicios de emergencia actuar de forma más rápida y eficiente, reduciendo riesgos para las personas, el medioambiente y las infraestructuras municipales, destaca la empresa.

La iniciativa, financiada con fondos europeos, se presentará este martes en Potes en el Centro de Estudios Lebaniegos. ITGest destaca que las condiciones de Cantabria permiten fortalecer el modelo ya operativo en Quito (Ecuador), donde aplica esta tecnología en escenarios de alta complejidad ambiental.

La compañía cuenta con amplia experiencia en el despliegue de sistemas de detección y monitorización tanto en el ámbito forestal como industrial, que han dado un salto cualitativo gracias a la IA. En España monitoriza también cuencas fluviales para la detección temprana de crecidas y evitar inundaciones.