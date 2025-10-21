El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Incendios forestales en Liébana provenientes de León, en agosto. Alberto Aja

Inteligencia artificial para la prevención de incendios forestales en Liébana

La firma ITGest, con sede en el Pctcan, instala un sistema de detección temprana que permite reducir hasta en un 70% el tiempo de respuesta

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 07:22

Tecnología avanzada para cuidar lo más cercano. La empresa cántabra ITGest España, con sede en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, busca minimizar a ... través de la IA el impacto de los incendios forestales en los municipios de Potes y Cillorigo de Liébana.

