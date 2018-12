Martín advierte de que Coated Solutions «no puede esperar años una autorización ambiental» Miguel de la Parra El consejero de Industria asegura que si los permisos para la nueva planta «no llegan a tiempo» la empresa buscará otra ubicación DM . Santander Jueves, 20 diciembre 2018, 18:24

El consejero de Industria, Francisco Martín, ha dicho hoy que la apuesta de Santander Coated Solutions por ampliar sus instalaciones en la capital cántabra sigue siendo «firme», pero también ha asegurado que entiende «perfectamente que la empresa no puede estar años esperando» la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ha pedido para su nueva planta. Martín no ha querido decir quien es, a su juicio, el responsable de que esa autorización no haya sido aún concedida, pero ha advertido de que si «no llega a tiempo» respecto a los plazos que tiene marcada Santander Coated Solutions, la empresa buscará «otra ubicación» fuera de la ciudad. El consejero sí señaló en una entrevista reciente con este diario a los supuestos culpables de este y otros retrasos en proyectos industriales y turísticos: «Hay francotiradores en Medio Ambiente que disparan contra todos nuestros proyectos».

El consejero ha hecho esas declaraciones después de la Junta General de Accionistas de la compañía, celebrada ayer, en la que se habló de «considerables retrasos» respecto a lo inicialmente esperado para lograr esa autorización, debido a exigencias superiores a las previstas. «Lo que nos dicen es que si la autorización llega a tiempo nos quedaremos en Cantabria, pero si no, nos lo tendremos que llevar a otro sitio porque los plazos son importantes», ha asegurado Martín en relación a lo que ayer comunicó la empresa sobre sus nuevas instalaciones en el puerto de Santander, para las que ha dicho que ya tienen la cimentación practicamente finalizada y las acometidas eléctricas.

El consejero, que ha recordado las «magníficas» cifras que presenta Santander Coated Solutions, ha afirmado, en esta ocasión, que todos los departamentos del Gobierno de Cantabria trabajan «de forma unánime» para «dar facilidades». Y ha subrayado que la voluntad del Gobierno es «firme» para que Santander Coated Solutions amplíe su actividad, por lo que se intentará «por todas las vías acortar los plazos» para conceder la AAI.

Sin embargo, ha afirmado que la autorización la concede el Gobierno de Cantabria, pero para poder hacerlo son necesarios «multitud de informes» de otras administraciones, «que son los que dilatan los plazos», aunque no ha querido mencionar de qué organismos habla. «Ya no hablamos de que seamos más o menos rigurosos en la tramitación general, pero los plazos son importantes y las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas en su momento. Yo entiendo perfectamente la postura de la empresa, que no pueden estar años esperando a una autorización», ha reiterado en declaraciones recogidas por Efe.

Igual: «No es una buena noticia»

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha opinado hoy que «no es una buena noticia» que Santander Coated Solutions aplace la ampliación prevista de sus instalaciones en el Puerto y ha señalado que el Ayuntamiento «seguirá propiciando y animando» a la empresa para que materialice esa inversión. «Tampoco tenemos conocimiento de que esté totalmente desechado», ha explicado la alcaldesa, quien ha opinado que las administraciones tiene que «facilitar» que las empresas crezcan y generen empleo».

Igual ha subrayado que el Ayuntamiento, aunque «tiene poco poder en este caso», en la medida que pueda «seguirá propiciando y seguirá animando a Coated Solutions a que haga la ampliación para que genere puestos de trabajo».

Facturación

Santander Coated Solutions (SCS) ha facturado este año más de 71 millones de euros, lo que representa un incremento del 80 por ciento con respecto a 2017, con una producción de más de 85.000 toneladas. Los datos se dieron a conocer ayer, miércoles, con motivo de la reunión de la junta general de accionistas de esta compañía, dedicada a la producción de acero prelacado, celebrada en Santander con la presencia de sus socios Network Steel y Sodercan.

La planta de Santander Coated Solutions, que cuenta con una plantilla de 65 trabajadores, cerrará este año su primer ejercicio en plena capacidad operativa y exportará más del 80 por ciento de su producción con Francia y Polonia como principales mercados exteriores.