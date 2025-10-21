Nueve empresas cántabras podrán ir con Sodercán al Startup Day de Pamplona El plazo para que los interesados puedan inscribirse en el evento llega hasta el 27 de octubre

J. L. Martes, 21 de octubre 2025, 17:57 | Actualizado 18:05h.

Nueve startups de la región podrán acompañar a Sodercán al Startup Day de Pamplona, evento organizado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEIN) de Navarra, que se celebrará en Noáin el 17 y 18 de noviembre.

Este evento reúne a emprendedores, inversores y líderes empresariales en un entorno dinámico diseñado para fomentar ideas, impulsar alianzas estratégicas y acelerar el crecimiento de proyectos. Las solicitudes se pueden presentar hasta el lunes 27 de octubre a través del Gestor de Ayudas de Sodercán.

Como explica la sociedad pública, este encuentro en el norte de España se ha consolidado como un espacio clave para conectar talento emergente con inversores de primer nivel y referentes del sector. De ahí que el Gobierno cántabro promueva la asistencia.