Pitma instalará un parque de baterías en el puerto asturiano de El Musel

Grupo Pitma está inmerso en un ambicioso plan para armar una amplia cartera de desarrollos renovables que ya empieza a rendir fruto. La organización cántabra, ... a través de Pitma Generación, acelera con un proyecto de almacenamiento energético en la zona industrial del puerto gijonés de El Musel.

La propuesta, que acaba de salir a información pública, gira en torno a la instalación de un parque de baterías con conexión directa a la subestación eléctrica del puerto. La potencia total alcanzará los cinco megavatios y su emplazamiento se localiza en un entorno estratégico de alta relevancia energética, junto a la regasificadora Musel E-Hub.

Polo de almacenamiento La actuación cántabra se tramita de forma grupal junto a otros cinco parques aledaños del Grupo Aquila y la valenciana Im2

El complejo que promueve Pitma Generación se desplegará sobre una parcela en dominio público portuario y contará con cuatro contenedores marítimos de gran capacidad. El objetivo es que pueda aportar capacidad crítica para gestionar la integración de renovables, estabilizar la red y reforzar la seguridad de suministro.

Según explica a El Diario David Díez, director general de Pitma Generación, la inversión estimada llega a los 3,8 millones. «Asturias es una región estratégica para nosotros dentro del ámbito del almacenamiento. Nos hemos apoyado en una ingeniería local para poder sacar adelante los proyectos», detalla.

Esta actuación tiene un desarrollo especial, puesto que se enmarca en un conjunto de seis parques de baterías que suman una potencia total de 28 megavatios y que ocuparán 3.589 metros cuadrados. Según las empresas promotoras, dicho plan convertirá a Gijón en «epicentro» del almacenamiento energético en el norte de España, en una zona industrial estratégica.

Sin obstáculos Al ubicarse en terreno industrial, las inversiones no se ven afectadas por la limitación del Principado a los parques de baterías

Más aún. Entre las compañías que participan en el plan, además de Pitma, se encuentran sociedades filiales del grupo alemán Aquila Clean Energy y de la firma valenciana Im2 Energía Solar. Todos los protagonistas ya disponen de plantas renovables en España y la siguiente fase pasa por dar el salto al almacenamiento energético.

La tramitación de todos los parques se está llevando a cabo de manera conjunta. Al estar enclavados en suelo industrial no están afectados por la suspensión temporal de licencias impuesta por el Principado de Asturias a este tipo de instalaciones mientras reordena su suelo.

Precisamente, Aquila igualmente tiene intereses renovables en Cantabria, toda vez que es dueña de proyectos eólicos en tramitación en la región.

Tramitación

Según explicó ayer La Nueva España, el nuevo complejo se levantará sobre una parcela ubicada al norte de la subestación y al oeste de la planta regasificadora Musel E-Hub. En concreto, la finca abarca una superficie de 898.130 metros cuadrados cuyo propietario es la Autoridad Portuaria de Gijón, con la que los promotores están gestionado la concesión de dominio público portuario.

Los almacenes de energía ocuparán los mencionados 3.589 metros cuadrados y cada parque constará de cuatro grandes contenedores en los que se alojarán las baterías de ion-litio. Cinco parques tendrán una potencia unitaria de cinco megavatios, incluido el de promotor cántabro; ,y el último dispondrá de una capacidad de tres megavatios.

La Dirección General de Medio Ambiente del Principado ha sacado a información pública el estudio de impacto ambiental del conjunto de los seis parques de baterías (denominados Bess Puerto Gijón 22-1, Bess Puerto Gijón 22-2, Bess Puerto Gijón 22-3, Bess Puerto Gijón 22-4, Parque de Baterías Campa Torres Puerto Gijón y Parque de Baterías IM2 Espumeru Puerto Gijón), así como de sus infraestructuras de evacuación.