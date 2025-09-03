Los procedimientos concursales en Cantabria caen un 9,7% y las disoluciones un 3,5% Los datos hasta agosto apuntan a una disminución de los procedimientos con respecto al mismo periodo del año pasado

Cantabria ha contabilizado en los ocho primeros meses de 2025 un total de 37 procedimientos concursales, un 9,7% menos respecto al mismo periodo de 2024, y un total de 217 disoluciones, un 3,5% menos, según los datos sobre procedimientos concursales y disoluciones extraídos por Informa D&B.

En concreto, se han producido 27 concursos en los ocho primeros meses del año, un 58,8% más, el mayor incremento de todas las comunidades; dos planes de reestructuración, los mismos que en el mismo periodo de 2024; y ocho procedimientos especiales, un 63,6% menos, la mayor reducción autonómica.

España, por su parte, ha alcanzado 5.834 procedimientos concursales hasta agosto, un 4% más, y 18.981 disoluciones, un 0,6% menos. De acuerdo con el informe publicado este miércoles, el número de concursos iniciados desde enero, 4.496, un crecimiento del 0,5%, representa el 77% de todos los procedimientos acumulados. Los 180 planes de reestructuración suponen el 3%, recortando un 21% los datos del pasado año, y se contabilizan 1.158 procedimientos especiales para microempresas, una subida del 30%, que son el 20% restante.

Los datos referidos únicamente al mes de agosto reflejan que los procesos concursales se quedan en 120, una caída del 49% respecto al mismo mes el pasado año. La mayor parte son concursos, 87, un 48% menos, y la cifra más baja registrada desde 2020.

Además, se han contabilizado siete planes de reestructuración, un 30% por debajo, y 26 procedimientos especiales para microempresas, un descenso del 56% en este caso. Las disoluciones disminuyen un 1% para quedar en 1.556, la cifra más baja del año.

Las microempresas representan el 62% de los concursos iniciados en agosto, las compañías pequeñas son algo más del 33%, las medianas se acercan al 5% y no se contabiliza ninguna gran empresa. En cuanto a los planes de reestructuración, las microempresas suponen más del 71% del total y las pequeñas el 29% restante, sin que existan compañías medianas o grandes afectadas este mes.

Según el informe, las empresas inmersas en procedimientos concursales en lo que va de año aglutinan una fuerza laboral de 44.472 trabajadores con unas ventas de más de 7.000 millones de euros. Las disueltas contaban con cerca de 69.000 empleados y una facturación conjunta de 11.119 millones de euros.

Desde enero, el comercio es el sector con más concursos, 1.156, el 26% del total, seguido por construcción y actividades inmobiliarias, con 869, industria, con 518, y hostelería, con 505. Construcción y actividades inmobiliarias tiene el mayor incremento en valor absoluto, con 46 procesos más.

Por su parte, los concursos disminuyen en comercio, un 5%, Hostelería, un 1%, comunicaciones, un 12%, servicios empresariales, un 3%, educación, un 12% y otros servicios, un 6%.