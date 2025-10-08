El promotor de la planta de Hazas de Cesto logra 671 millones para invertir en 45 proyectos de biometano

Verdalia Bioenergy ha cerrado una financiación corporativa de 671 millones de euros, la primera y mayor de este tipo en el sector del biometano europeo ... y que servirá para respaldar el plan de inversión de la compañía para desarrollar y operar una cartera de 45 proyectos en España e Italia, con una capacidad de producción agregada superior a tres teravatios hora (TWh) al año, informó el grupo. La firma, que cuenta con el respaldo del fondo Goldman Sachs, promueve una instalación en Hazas de Cesto, cuya construcción está prevista para el próximo ejercicio.

La operación para levantar esa histórica financiación ha sido respaldada por un consorcio de bancos internacionales de primer nivel –ING, Société Générale, UniCredit, BBVA, SMBC, Santander y Sabadell– junto con los inversores institucionales CDPQ y Rivage. Rothschild & Co igualmente actuó como asesor financiero exclusivo.

Hito La operación es la primera y mayor de este tipo en el sector europeo y coadyuva a blindar la hoja de ruta de la organización

En concreto, el capital total a desplegar en la cartera superará los 1.000 millones de euros y la financiación, estructurada para proporcionar flexibilidad estratégica, cubrirá la construcción de plantas de biometano, así como adquisiciones, «dotando a Verdalia de las herramientas necesarias para impulsar tanto el crecimiento orgánico como adquisiciones complementarias durante los próximos cuatro años».

La compañía ya cuenta con siete plantas en operación y seis en construcción en Italia, que comenzarán a inyectar biometano en la red a principios de 2026.

En España, la empresa fundada a principios de 2023 por Fernando Bergasa y Cristina Ávila, junto con el fondo de Infraestructuras de Goldman Sachs Alternatives, está levantando su primera planta y prevé iniciar la construcción de otras dos antes de que finalice este año.

El cofundador y presidente del grupo, Fernando Bergasa, destacó que este hito supone «un gran paso adelante para Verdalia y para la industria del biometano en Europa».

«Demuestra la confianza de instituciones financieras de primer nivel en nuestra estrategia y subraya el papel del gas natural renovable en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización y la independencia energética», dijo.

Acelerar la estrategia

Por su parte, la cofundadora y consejera delegada de Verdalia Bioenergy, Cristina Ávila, consideró que esta financiación permite a la compañía «acelerar su crecimiento y consolidarse como un operador de referencia en biometano en Europa, con un impacto positivo en la economía local, el empleo y el medio ambiente», anotó.

Verdalia Bioenergy ha contado con el asesoramiento exclusivo de Rothschild & Co como asesor financiero y de Ashurst LLP como asesor legal. Los financiadores estuvieron asesorados por Latham & Watkins LLP. Palmer Agency Services actuó como agente. La 'due diligence' técnica fue realizada por AFRY, la comercial por BCG, la de ESG por ERM, la de seguros por Aon, y la financiera y fiscal por EY.