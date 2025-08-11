El Puerto mejora un 16,8% su tráfico en julio y ya iguala las cifras del histórico 2024

La Autoridad Portuaria de Santander (APS) vuelve a funcionar a máximas revoluciones. Así lo acreditan los datos de tráfico correspondientes a julio, un mes de ... intensa actividad que ha permitido a la organización igualar los registros de 2024 en el acumulado del año, de modo que está de nuevo en disposición de batir su récord histórico de movimiento de mercancías, techo registrado precisamente el ejercicio pasado.

La noticia no es baladí, puesto que el Puerto prueba que el inicio titubeante de enero, donde cedió más de un 40% de tráfico en relación al año previo, ha quedado superado y, más allá de la inestabilidad global, confirma las buenas perspectivas que habían trasladado agentes y empresas al arranque de 2025.

Respecto a las estadísticas de julio, pasaron por los muelles santanderinos 625.051 toneladas, que suponen un 16,8% más que en julio de 2024. La mejora proviene especialmente del repunte de los graneles sólidos, que alcanzaron las 329.363 toneladas, un 72,1% más interanual, mientras que la mercancía general se situó en las 323.099 toneladas, un 11,9% por debajo del periodo analizado.

Para César Díaz, presidente de la APS, los resultados «son muy positivos, ya que hemos igualado las cifras del mismo periodo de 2024, el mejor año en la historia del Puerto, y superado el tráfico interanual en un 2,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior situándonos en 7.173.765 toneladas».

«De esta manera, nos acercamos al objetivo de consolidación de los siete millones de toneladas para 2025 y sentamos las bases para continuar creciendo en 2026. Este resultado no es fruto de la casualidad, sino del gran esfuerzo que estamos realizando desde la APS tanto en materia de inversión como en el desarrollo de acciones comerciales», aseguró.

Acumulado entre enero y julio

En relación al acumulado entre enero y julio, el balance llega a las 4.071.093 toneladas, un 0,2% inferior al mismo periodo del año anterior, y supone «una importante recuperación del tráfico, especialmente de los graneles sólidos, tras el anómalo comportamiento del mes de enero», recuerda el Puerto.

Durante este periodo, la mercancía general baja un 0,8% y los graneles sólidos un 0,1%, mientras que los líquidos aumentan un 9,7%.

El tráfico de contenedores crece un 7,4% con respecto a los siete primeros meses de 2024 alcanzando los 92.351 TEUs, mientras que los automóviles hicieron lo propio en un 3,3%, situándose en las 195.422 unidades. Por su parte, los cruceros pasan de las once escalas de 2024 a las catorce hasta el momento, aumentando los cruceristas en un 7,1%, con 19.733 desde enero.

Precisamente, el pasado viernes el Puerto anunció que había terminado la primera fase de la ampliación de las vías de las grúas portacontenedores en Raos 3, lo que ya permite operar de forma simultánea a dos buques en la Terminal de Boluda. Dicha operativa, de hecho, arrancó el mismo viernes con barcos de Boluda y Samskip.

En lo que va de año los graneles líquidos representan el 2,8% del total de mercancías movidas por el Puerto; mientras que los graneles sólidos suponen el 44,2%; y la mercancía general, la de mayor valor añadido, el 53,0%.