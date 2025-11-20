El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Movimiento de contenedores en el Puerto de Santander. Daniel Pedriza

El Puerto se postula como engranaje de un corredor verde entre Madrid y el norte de Europa

César Díaz asegura en Valencia que Santander está lista para liderar una cadena intermodal continua alineada con la sostenibilidad continental

J. L.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, apostó este miércoles en Valencia por lanzar un corredor verde que una Madrid con ... el norte de Europa a través del puerto de Santander. Durante su participación en una mesa redonda sobre intermodalidad marítima y ferroviaria en la conferencia anual Shortsea Valencia, Díaz aseguró que el puerto cántabro está preparado para liderar «la puesta en marcha de un corredor verde completo, que una el corazón logístico de la Península con Europa mediante una cadena intermodal continua, baja en emisiones y totalmente alineada con los objetivos europeos de movilidad sostenible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2 Despejada la autovía entre Torrelavega y Santander, tras un accidente múltiple en Gornazo
  3. 3

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  4. 4

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  5. 5 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  6. 6

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  7. 7

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  8. 8

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  9. 9

    Madrid-Santander en 34 minutos
  10. 10

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Puerto se postula como engranaje de un corredor verde entre Madrid y el norte de Europa

El Puerto se postula como engranaje de un corredor verde entre Madrid y el norte de Europa