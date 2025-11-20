El Puerto se postula como engranaje de un corredor verde entre Madrid y el norte de Europa

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, apostó este miércoles en Valencia por lanzar un corredor verde que una Madrid con ... el norte de Europa a través del puerto de Santander. Durante su participación en una mesa redonda sobre intermodalidad marítima y ferroviaria en la conferencia anual Shortsea Valencia, Díaz aseguró que el puerto cántabro está preparado para liderar «la puesta en marcha de un corredor verde completo, que una el corazón logístico de la Península con Europa mediante una cadena intermodal continua, baja en emisiones y totalmente alineada con los objetivos europeos de movilidad sostenible».

En concreto, explicó que esta propuesta pasaría por combinar una autopista ferroviaria Madrid-Valladolid-Palencia-Santander con la «excelente conectividad marítima de corta distancia» (Short Sea Shipping) tanto con el Reino Unido e Irlanda, como con Europa del Norte que tiene el Puerto de Santander a través de sus conexiones «regulares, fiables y de alta frecuencia, operadas por un amplio abanico de navieras».

Según el presidente de la APS, este modelo supondría «una solución intermodal capaz de ofrecer fiabilidad, reducción de emisiones y eficiencia, apostando por el uso del ferrocarril para descarbonizar la larga distancia terrestre y por el Short Sea Shipping para conectar con mercados europeos, evitando miles de kilómetros de carretera».

«El papel del puerto, como articulador del sistema y nodo logístico intermodal, aseguraría un tránsito fluido, competitivo y atractivo para los cargadores», añadió. A más, señaló que el enclave cántabro está «altamente especializado» en tráfico ro-ro y todas sus terminales cuentan con apartadero ferroviario. Una especialización que «está dando sus frutos» ya que «somos líderes en la cornisa cantábrica en estas mercancías.