El Puerto propone adjudicar la obra del triángulo de Raos a la UTE Rucecan-Axfal
Los trabajos prevén arrancar en noviembre, contarán con un plazo de ejecución de cinco meses y 4,6 millones de presupuesto
DM
Jueves, 23 de octubre 2025, 17:33
La mesa de contratación de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha propuesto adjudicar los trabajos de urbanización del triángulo curvilíneo de Raos a la ... UTE formada por las empresas Rucecan y Axfal, por un importe de 4,6 millones y un plazo de ejecución de cinco meses.
Según señaló este jueves la APS en una nota de prensa, las obras, que está previsto comiencen el próximo mes de noviembre, permitirán al puerto añadir 45.000 metros cuadrados de superficie, anexos al polígono de Actimarsa, que serán incorporados a la zona de servicio del puerto y destinados al tráfico de mercancía general, fundamentalmente tráfico rodado.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz, explicó que espacios como este que van a acondicionar se unen a otras actuaciones como la construcción de nuevos muelles públicos en Raos 6 o la reordenación de las terminales existentes.
Díaz aseguró que todas las actuaciones buscan optimizar y mejorar los rendimientos de las operaciones portuarias para seguir creciendo de manera sostenida. «Nos encontramos en la búsqueda permanente de soluciones para aumentar la capacidad de nuestras infraestructuras y mejorar el servicio a nuestros clientes, aumentando la competitividad de nuestro puerto», añadió.
El proyecto de urbanización del triángulo curvilíneo tiene por objeto la construcción del firme del vial perimetral, la rotonda y el resto de la superficie de la campa.
