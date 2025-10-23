El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Arriba, la explanada del triángulo curvilíneo de Raos que el Puerto va a urbanizar. DM

El Puerto propone adjudicar la obra del triángulo de Raos a la UTE Rucecan-Axfal

Los trabajos prevén arrancar en noviembre, contarán con un plazo de ejecución de cinco meses y 4,6 millones de presupuesto

DM

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:33

Comenta

La mesa de contratación de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha propuesto adjudicar los trabajos de urbanización del triángulo curvilíneo de Raos a la ... UTE formada por las empresas Rucecan y Axfal, por un importe de 4,6 millones y un plazo de ejecución de cinco meses.

