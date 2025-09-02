El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde la izquierda: Gustavo Santana, presidente de Puertos del Estado; Carlos Andradas, rector de la UIMP; Eduardo Arasti, consejero cántabro de Industria; y César Díaz, presidente del Puerto de Santander. DM

Puertos del Estado prepara el estudio sobre la conexión ferroviaria de transporte entre Santander y Valladolid

El sector portuario y logístico analizan esta semana en la UIMP los grandes desafíos a futuro

J. Lastra

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:23

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, destacó este martes la importancia para España del Puerto de Santander, cuya «preponderancia» y actividad económica cree ... que solo puede ir a más con su inclusión en la red básica y la conexión ferroviaria con Palencia y Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así son Gustavo Puerta y Facu González, los fichajes del Racing
  2. 2

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  3. 3

    Carreras de motos en la azotea del parking de La Carmencita
  4. 4

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  5. 5

    Sara Carbonero e Isabel Jiménez, de boda en San Vicente de la Barquera
  6. 6

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  7. 7

    El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
  8. 8

    La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas
  9. 9 %uD83D%uDFE2 Esta es la plantilla del Racing para la temporada 2025-2026
  10. 10

    La rotura de una tubería de gas en Castillo Siete Villas obliga a los vecinos a clausurar sus casas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Puertos del Estado prepara el estudio sobre la conexión ferroviaria de transporte entre Santander y Valladolid

Puertos del Estado prepara el estudio sobre la conexión ferroviaria de transporte entre Santander y Valladolid