Puertos del Estado prepara el estudio sobre la conexión ferroviaria de transporte entre Santander y Valladolid

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, destacó este martes la importancia para España del Puerto de Santander, cuya «preponderancia» y actividad económica cree ... que solo puede ir a más con su inclusión en la red básica y la conexión ferroviaria con Palencia y Valladolid.

De hecho, adelantó que para finales de este año o principios de 2026 se llevará a cabo el estudio sobre la conexión ferroviaria de transporte entre el Puerto de Santander y Valladolid, de la que posteriormente, aseguró, se informará a los responsables de la instalación cántabra. El presidente de Puertos del Estado hizo esas declaraciones, a preguntas de los periodistas, antes de inaugurar la Semana Portuaria que se organiza en el Palacio de La Magdalena con el presidente del Puerto de Santander, Cesar Díaz.

En esa línea, el consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti, que participó en la inauguración de la cita, reiteró que la estación intermodal del Centro Logístico de La Pasiega «será la terminal de mercancías que necesita el puerto de Santander para garantizar su crecimiento».

«Esta importante infraestructura», comentó, «ha pasado, en tan solo dos años, de ser una muy improbable hipótesis, a una realidad fruto del acuerdo de los Gobiernos de Cantabria y de España», dijo.

El titular de Industria abundó en que este proyecto «supondrá una inversión de 62 millones de euros», cofinanciada al 50% por los dos Ejecutivos. Además, valoró la «estrecha y fructífera colaboración de los equipos de ADIF y de la Consejería de Industria».

Por otro lado, el propio César Díaz aseguró que con la celebración de estas jornadas «buscamos realizar una reflexión profunda sobre la actualidad de la industria portuaria, un sector que se enfrenta continuamente a desafíos de gran calado». El Puerto aporta el 14% del PIB cántabro en la actualidad.