El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las pymes que venden online a EE UU, las más afectadas por la suspensión de envíos por la nueva política de Trump

Correos busca la fórmula para reactivar el servicio, pero reconocen que será «muy complicado» tecnológica y administrativamente

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:04

Los principales servicios postales europeos, incluido Correos, han suspendido temporalmente los envíos de paquetes de menos de 800 dólares (682 euros) hacia Estados Unidos después ... de que haya cambiado la legislación sobre los paquetes de bajo valor, denominados 'minimis'. La Administración Trump ha suspendido la exención del pago de aranceles que se aplicaban hasta ahora, por lo que las entregas que salgan hacia EE UU deberán pagar aranceles en función del país de origen y del valor del producto. En el caso español, esta cuantía rondará el 15% tras el pacto entreWashington y Bruselas, pero dependerá del tipo de producto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  2. 2

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  3. 3

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura
  4. 4

    El origen pasiego de Manuel de la Calva
  5. 5

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  6. 6

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  7. 7

    A los perros también les gustan las playas
  8. 8

    El Racing y los fichajes, cinco días al límite
  9. 9

    El Gobierno asumirá los riesgos del alquiler para movilizar viviendas vacías en Cantabria
  10. 10

    Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las pymes que venden online a EE UU, las más afectadas por la suspensión de envíos por la nueva política de Trump

Las pymes que venden online a EE UU, las más afectadas por la suspensión de envíos por la nueva política de Trump