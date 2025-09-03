El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalaciones de Forgings & Castings en Reinosa, especializada en grandes piezas forjadas. Luis Palomeque

Reinosa Forgings & Castings prueba la IA para optimizar el consumo de sus hornos

La fábrica campurriana se apoya en Deduce Data Solutions para validar un proyecto de innovación que ya apunta a importantes ahorros

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:23

Reinosa Forgings & Castings (RFC) ha alcanzado la fase final de Gasai, un proyecto de innovación tecnológica que incorpora inteligencia artificial al control energético de sus ... hornos de tratamiento térmico. La iniciativa, desarrollada junto a la empresa cántabra Deduce Data Solutions (experta en optimización de operaciones y gasto energético en el sector secundario), cumple un año de desarrollo y ha supuesto una inversión cercana a los 102.000 euros. De esta cuantía, el Gobierno regional ha participado con 20.186 euros a través del programa Innova 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  3. 3

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  4. 4

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  5. 5

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  6. 6

    El diseño del aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa vuelve a quedar desierto
  7. 7

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue
  8. 8

    Andrés, Vicente y Arana: muchas llamadas pero ninguna oferta concreta
  9. 9

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  10. 10 Una alianza entre el norte y el sur plasmada en Puertochico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Reinosa Forgings & Castings prueba la IA para optimizar el consumo de sus hornos

Reinosa Forgings &amp; Castings prueba la IA para optimizar el consumo de sus hornos