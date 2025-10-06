Repsol prueba en la alta competición la fortaleza de su combustible renovable

El complejo camino que transita la industria del automóvil en pos de una descarbonización del transporte tiene muchas más alternativas que la electrificación del vehículo ... doméstico. Eso es lo que defienden diferentes actores del sector, entre ellos Repsol. El gigante energético lleva tiempo impulsando una nueva gama de combustibles renovables con los que pretende poner a disposición del cliente nuevas posibilidades con las que reducir las emisiones de C02 sin tener que circunscribirse a una única tecnología.

Para ello, en ese amplio proceso que va desde el diseño y desarrollo en laboratorio hasta su puesta a disposición del cliente final en la estación de servicio, hay diversos pasos intermedios de calado. Uno de ellos es el de la alta competición, enfrentar a los nuevos compuestos a condiciones de exigencia máxima para obtener las pertinentes lecciones que permitan confirmar o rechazar premisas antes de su comercialización al público general.

Ampliar Estación de servicio en La Albericia, Santander, que ofrece diésel 100% renovable. Javier Cotera

El examen más reciente tuvo lugar en el pasado Rally Raid de Portugal, penúltima prueba del Mundial de la especialidad, que finalizó el 28 de septiembre en Lisboa y donde el equipo Toyota Gazoo Racing, precisamente la escudería a la que Repsol suministra su gasolina renovable, firmó un doblete que le garantizó el título de constructores.

Este Mundial Raid es el aperitivo del globalmente conocido Dakar que arranca en enero, por lo que a juicio de la compañía energética es un excelente banco de pruebas para testar sus nuevos productos.

Según explica Rafael Pitarch, científico de diseño de producto en el Repsol Technology Lab, «el desarrollo de combustible renovable tiene unas cuantas fases. Lo primero que solemos hacer es ver los requerimientos de la aplicación en la que lo vamos a utilizar. Luego hacemos una selección de las materias primas que queremos emplear en los diseños para después entrar en un proceso iterativo en el que combinamos esas materias primas mediante distintas herramientas. A día de hoy estamos utilizando inteligencia artificial, machine learning y modelos de química computacional avanzados, que nos permiten discriminar combinaciones que nos orienten los diseños hacia las cosas que estamos buscando. Acto seguido hacemos fabricaciones en el laboratorio a pequeña escala, de manera que podamos medir distintas propiedades de los combustibles. Una vez llegamos a la formulación que nos satisface, empezamos con las pruebas en motor. Cogemos ese combustible, lo fabricamos a una escala un poco mayor y lo testamos».

Todo un recorrido técnico y científico que posteriormente rinde fruto. Según Pitarch, «después pasamos a la aplicación en campo, a pruebas reales, test en circuito, en este caso para los rallies. Cuando ya tenemos claro que el producto es el que nos gusta y el que queremos entregar, tenemos las instalaciones de 'blending', donde fabricamos a mayor escala».

Repsol abunda en la importancia de la competición como punta de lanza para desarrollar productos que finalmente desemboquen en el consumidor de calle. «Este tipo de pruebas nos permiten poner nuestros productos a la máxima exigencia, testarlos en las condiciones más extremas y todo tipo de escenarios, y por supuesto nos ayudan a aprender para después llevar esos desarrollos al cliente final, a la estación de servicio», precisa el portavoz.

Dentro de los combustibles renovables cabe un amplio abanico de opciones que van desde los biocombustibles, los combustibles sintéticos –como los que se producirán en la planta de Bilbao– o, más a futuro, el hidrógeno. En el caso del Rally de Portugal, la compañía equipó los vehículos ganadores con gasolina renovable, cuyo proceso está algo más atrasado en cuanto a la comercialización masiva que el diésel renovable. «Históricamente en Europa el desarrollo del diesel siempre ha sido un poco más rápido, por necesidades de mercado especialmente, porque el consumo de diesel en los últimos años ha sido más elevado. Entonces tiene sentido intentar cubrir esa demanda más rápido, y también por un tema de procesos y producto final, con un desarrollo más directo. El tema de las gasolinas ha llegado y se está equiparando a ese nivel ahora», detalla Pitarch.

La cobertura en Cantabria

En Cantabria, Repsol cuenta con 55 estaciones de servicio, de las que 44 ya disponen de Diésel Nexa origen 100% renovable, es decir, un 80%. Según detalla la compañía, los combustibles renovables constituyen un elemento clave de su estrategia para descarbonizar la movilidad, ya que son compatibles con los actuales vehículos de motor de combustión y no requieren de inversiones adicionales en infraestructuras. Repsol comercializa Diésel Nexa origen 100% renovable en más de 1.200 estaciones de servicio en España y Portugal, en las que suministró más de 67 millones de litros en 2024.

El objetivo del grupo es ampliar su red de estaciones con Diésel Nexa 100% renovable, hasta alcanzar 1.500 puntos de venta a finales de 2025.