Repsol emplea pruebas de alta competición como el reciente Rally Raid de Portugal para examinar sus nuevos combustibles renovables.

Repsol emplea pruebas de alta competición como el reciente Rally Raid de Portugal para examinar sus nuevos combustibles renovables. Box Repsol

Repsol prueba en la alta competición la fortaleza de su combustible renovable

El 80% de las estaciones de servicio de la firma en Cantabria ya cuenta con surtidores que ofrecen diésel 100% producido a partir de residuo orgánico

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Lisboa

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:16

El complejo camino que transita la industria del automóvil en pos de una descarbonización del transporte tiene muchas más alternativas que la electrificación del vehículo ... doméstico. Eso es lo que defienden diferentes actores del sector, entre ellos Repsol. El gigante energético lleva tiempo impulsando una nueva gama de combustibles renovables con los que pretende poner a disposición del cliente nuevas posibilidades con las que reducir las emisiones de C02 sin tener que circunscribirse a una única tecnología.

