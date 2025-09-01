El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Luis Gómez, en las instalaciones de XPO Logistics en Mercasantander, en 2023. Roberto Ruiz

El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa

El directivo cambia de responsabilidad y desde este lunes ocupará la función de asesor senior de la compañía a nivel global

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:57

El santanderino Luis Gómez ha finalizado su etapa como presidente de XPO Logistics Europa, una responsabilidad que ha desempeñado desde 2021 al frente del gigante del transporte y la logística ... , que cuenta en Cantabria con más de 200 empleados e instalaciones en Mercasantander fruto de la adquisición en 2015 de Norbert Dentressangle, que se hizo en su momento con la cántabra Gerposa.

