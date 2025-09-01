El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa

El santanderino Luis Gómez ha finalizado su etapa como presidente de XPO Logistics Europa, una responsabilidad que ha desempeñado desde 2021 al frente del gigante del transporte y la logística ... , que cuenta en Cantabria con más de 200 empleados e instalaciones en Mercasantander fruto de la adquisición en 2015 de Norbert Dentressangle, que se hizo en su momento con la cántabra Gerposa.

Gómez pasa desde hoy lunes a un nuevo cargo como asesor senior del CEO de XPO Logistics a nivel global, donde apoyará las decisiones estratégicas de la corporación.

«Ha sido un honor trabajar con un equipo tan excepcional y contribuir al crecimiento y consolidación de XPO en el mercado europeo. Estoy profundamente agradecido con todos los empleados, clientes y socios que han sido parte de este viaje», explica en su perfil de Linkedin.

Antes de la separación de XPO y GXO Logistics en dos sociedades independientes, Gómez era director general de la compañía en Europa. Licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas por la Universidad de Cantabria y con un postgrado en Dirección General Internacional en la escuela de negocios IMD en Lausana (Suiza), cuenta con una larga experiencia profesional en el sector logístico y de transporte.

De igual modo, entró a formar parte de Norbert Dentressangle en 2008 como director general de la filial española. A partir de ahí ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en XPO.