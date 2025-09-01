El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
El directivo cambia de responsabilidad y desde este lunes ocupará la función de asesor senior de la compañía a nivel global
Santander
Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:57
El santanderino Luis Gómez ha finalizado su etapa como presidente de XPO Logistics Europa, una responsabilidad que ha desempeñado desde 2021 al frente del gigante del transporte y la logística ... , que cuenta en Cantabria con más de 200 empleados e instalaciones en Mercasantander fruto de la adquisición en 2015 de Norbert Dentressangle, que se hizo en su momento con la cántabra Gerposa.
Gómez pasa desde hoy lunes a un nuevo cargo como asesor senior del CEO de XPO Logistics a nivel global, donde apoyará las decisiones estratégicas de la corporación.
«Ha sido un honor trabajar con un equipo tan excepcional y contribuir al crecimiento y consolidación de XPO en el mercado europeo. Estoy profundamente agradecido con todos los empleados, clientes y socios que han sido parte de este viaje», explica en su perfil de Linkedin.
Antes de la separación de XPO y GXO Logistics en dos sociedades independientes, Gómez era director general de la compañía en Europa. Licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas por la Universidad de Cantabria y con un postgrado en Dirección General Internacional en la escuela de negocios IMD en Lausana (Suiza), cuenta con una larga experiencia profesional en el sector logístico y de transporte.
De igual modo, entró a formar parte de Norbert Dentressangle en 2008 como director general de la filial española. A partir de ahí ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en XPO.
