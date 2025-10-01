Telefónica apunta a las fusiones locales antes de dar el salto a las consolidaciones europeas
El presidente Marc Murtra evita hablar de la compra de Vodafone España pero reitera la necesidad de crear «titanes tecnológicos europeos» para plantar cara a EE UU y China
Madrid
Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:33
Estados Unidos cuenta con tres empresas de telecomunicaciones. China otros tres. Brasil otros tres. Sin embargo, Europa tiene 41 operadoras. Esta situación permite que los ... clientes tengan un servicio a muy bajo precio por el exceso de oferta, pero que ha llevado a la fragmentación y la falta de titanes tecnológicos europeos, según consideró el presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante la conversación del Ateneo este miércoles en Madrid.
Murtra aseguró que el motivo por el que aún no se ha desarrollado la consolidación en el mercado de las telecomunicaciones en Europa es por la «interpretación de la regulación del impacto en el consumidor». El presidente abogó por un «ajuste» que permita revertir esta situación. La fusión con Vodafone España podría ser una de las primeras opciones, pero Murtra evitó comentar esta operación «confidencial»: «No podemos ni siquiera comentar si hay conversaciones o no las hay», aseguró, pero indicó que las adquisiciones primero tendrán que ser en el mercado local, y después dar el salto al europeo.
