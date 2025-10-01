El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Telefónica, Marc Murtra, interviene en Desayunos del Ateneo. EP

Telefónica apunta a las fusiones locales antes de dar el salto a las consolidaciones europeas

El presidente Marc Murtra evita hablar de la compra de Vodafone España pero reitera la necesidad de crear «titanes tecnológicos europeos» para plantar cara a EE UU y China

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:33

Estados Unidos cuenta con tres empresas de telecomunicaciones. China otros tres. Brasil otros tres. Sin embargo, Europa tiene 41 operadoras. Esta situación permite que los ... clientes tengan un servicio a muy bajo precio por el exceso de oferta, pero que ha llevado a la fragmentación y la falta de titanes tecnológicos europeos, según consideró el presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante la conversación del Ateneo este miércoles en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado un santanderino por llevarse 1.500 kilos de cobre en la empresa en la que trabajaba, de Reocín
  2. 2

    Comienza el derribo de Villa Mercedes en Laredo tras revocarse su protección
  3. 3

    Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional
  4. 4

    Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez
  5. 5

    Ganadería prohíbe llevar cualquier tipo de ave a todas las ferias avícolas y ganaderas
  6. 6

    Este miércoles comienza el derribo de los dos edificios municipales de El Cabildo
  7. 7

    La Fiscalía cántabra insta a 15 ayuntamientos a que retiren sus monumentos y calles franquistas
  8. 8

    Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís
  9. 9

    «Se ha intentado todo, pero al Palacio de Festivales aún se le resisten los jóvenes»
  10. 10

    La Policía Local de Torrelavega recibe la Medalla de Oro de la ciudad con el plante de los agentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Telefónica apunta a las fusiones locales antes de dar el salto a las consolidaciones europeas

Telefónica apunta a las fusiones locales antes de dar el salto a las consolidaciones europeas