Telefónica convierte el Palacio de Exposiciones en un laboratorio de innovación digital

Telefónica presentó este miércoles InnovaTE Santander 2025, un escaparate tecnológico donde ciudadanos y empresas pueden conocer e interactuar de forma gratuita con las soluciones digitales ... más avanzadas aplicadas al turismo, la salud, la educación, la conectividad, la industria y la sostenibilidad. Además, «se muestran las soluciones de hiper conectividad que harán posibles esas aplicaciones que cambiarán la vida de las personas», avanzó la compañía.

El acto de apertura contó con la participación de la alcaldesa de Santander, Gema Igual; del director de Telefónica en País Vasco, Cantabria y Navarra, Javier Benito; y del consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti. También estuvieron, entre otros, César Pascual, consejero de Sanidad; Álvaro Lavín, concejal de Innovación de Santander; y Antonio Bengoa, director de Relaciones Institucionales de Telefónica.

La muestra gratuita está ubicada en el vestíbulo del Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander desde este miércoles hasta el viernes y permanecerá abierta al público el miércoles, de 15:30 horas a 19:30 horas; el jueves, de 09:30 a 19:30 horas; y el viernes, de 09:30 a 18:30 horas, ininterrumpidamente.

Según Telefónica, InnovaTE 2025 ofrece la oportunidad de conocer de primera mano, durante aproximadamente una hora de recorrido, soluciones a problemas reales basadas en tecnologías punteras como el 5G, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Big Data, Realidad Aumentada, Edge Computing y servicios Cloud, entre otras.

Traductores Inteligentes, gemelos digitales, asistentes de empleo digital, drones autónomos, guantes de trabajo con escáner logístico o gafas de realidad virtual muestran cómo la tecnología puede ayudar a las personas, mejorando su calidad de vida.

En este contexto, el viernes a las 11.00 horas el evento ofrecerá a los jóvenes cántabros una charla con el influencer de Telefónica Sergio de la Calle.