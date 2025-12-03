El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Álvaro Lavín, Antonio Bengoa, César Pascual, Gema Igual, Eduardo Arasti y Javier Benito. DM

Telefónica convierte el Palacio de Exposiciones en un laboratorio de innovación digital

La compañía presenta en Santander una muestra interactiva que estará abierta a la ciudadanía hasta el viernes con las últimas soluciones y tecnologías más disruptivas del mercado

J. L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:46

Telefónica presentó este miércoles InnovaTE Santander 2025, un escaparate tecnológico donde ciudadanos y empresas pueden conocer e interactuar de forma gratuita con las soluciones digitales ... más avanzadas aplicadas al turismo, la salud, la educación, la conectividad, la industria y la sostenibilidad. Además, «se muestran las soluciones de hiper conectividad que harán posibles esas aplicaciones que cambiarán la vida de las personas», avanzó la compañía.

