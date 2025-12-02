El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la sede de Telefonica. Reuters

Telefónica solo ofrece prejubilaciones en su primera ronda de negociación del ERE

La operadora exige una antigüedad mínima de 15 años para acogerse al plan y los sindicatos exigen conocer las condiciones para los despidos forzosos o que se reduzca el número de afectados

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:35

Comenta

Telefónica y los sindicatos han chocado en la primera ronda de negociaciones del ERE que ha planteado la operadora sobre casi 6.100 trabajadores en ... España. Este lunes tuvieron la primera reunión con las tres sociedades incluidas en el convenio (CEV): Telefónica España, Móviles y Soluciones, y que agrupan a 5.040 afectados del total. Y este martes finalizó la segunda con las cuatro filiales restantes: Telefónica S.A., Global Solutions, Innovación Digital y Movistar+, donde la compañía ha planteado 1.048 salidas. Por el momento la compañía solo ha presentado las condiciones económicas para prejubilaciones, cuando según los sindicatos no hay suficiente plantilla para acometer todas esas salidas con trabajadores mayores de 55 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  2. 2

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  3. 3 Encuentran muerto al piragüista desaparecido en el pantano del Ebro
  4. 4

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  5. 5

    Un nuevo incendio en los garajes de El Alisal pone en alerta a los vecinos: «Tenemos miedo»
  6. 6 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  7. 7 Cantabria, en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  8. 8

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  9. 9

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  10. 10

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Telefónica solo ofrece prejubilaciones en su primera ronda de negociación del ERE

Telefónica solo ofrece prejubilaciones en su primera ronda de negociación del ERE