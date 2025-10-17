El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer coloca la prenda de un escaparate en rebajas de un comercio de Santander. Javier Cotera

Los trabajadores del comercio textil de Cantabria tendrán un plus en rebajas del 2% al 7%

CC OO, UGT y las asociaciones empresariales Coercan y Unipymec han rubricado este viernes el nuevo convenio regulador del sector

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:17

Comenta

Las 800 empresas del comercio textil en cantabria, que engloban a más de 3.000 trabajadores, ya tienen el nuevo texto que regulará el sector los próximos cinco años. CC OO, UGT y las asociaciones empresariales Coercan y Unipymec han rubricado este mismo viernes por la mañana el acuerdo definitivo para el nuevo convenio colectivo regional, que se mantendrá vigente hasta 2029.

Entre las mejoras que recoge el nuevo documento está la creación del nuevo plus de actividad para los meses con más carga de trabajo (enero, julio, agosto y diciembre), coincidiendo con los meses de rebajas y de mayor incremento de las ventas y que será de entre un 2% y un 7% sobre el salario base en función del número de trabajadores que tenga la empresa a nivel estatal y un día de asuntos propios, además de las vacaciones.

Además, el acuerdo estipula un incremento salarial anual de un 3% para los años 2026, 2027, 2028 y 2029 y de un 2,8% para 2025 con el abono de los atrasos generados desde el 1 de enero de 2025. Del mismo modo, se incluyen garantías para que, en caso de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las categorías se vean beneficiadas.

El acuerdo alcanzado reconoce a las encargadas y encargados como jefes de sucursal o almacén, garantiza la consolidación del 50% de las horas complementarias en horas de contrato, incrementa el 100% del precio hora de las tardes de Nochebuena, Nochevieja y cabalgata de Reyes y define claramente las prendas de trabajo que se deben proporcionar al personal.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  4. 4 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  5. 5 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  6. 6 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  7. 7 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  8. 8

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  9. 9

    Sheila García Balbontín: «La vida me ha enseñado a no hacer planes a largo plazo. Vivo el aquí y el ahora»
  10. 10 Las langostas del Astuy hacen que el otoño sepa a verano en Isla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los trabajadores del comercio textil de Cantabria tendrán un plus en rebajas del 2% al 7%

Los trabajadores del comercio textil de Cantabria tendrán un plus en rebajas del 2% al 7%