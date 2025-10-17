Los trabajadores del comercio textil de Cantabria tendrán un plus en rebajas del 2% al 7% CC OO, UGT y las asociaciones empresariales Coercan y Unipymec han rubricado este viernes el nuevo convenio regulador del sector

Héctor Ruiz Santander Viernes, 17 de octubre 2025, 14:17 Comenta Compartir

Las 800 empresas del comercio textil en cantabria, que engloban a más de 3.000 trabajadores, ya tienen el nuevo texto que regulará el sector los próximos cinco años. CC OO, UGT y las asociaciones empresariales Coercan y Unipymec han rubricado este mismo viernes por la mañana el acuerdo definitivo para el nuevo convenio colectivo regional, que se mantendrá vigente hasta 2029.

Entre las mejoras que recoge el nuevo documento está la creación del nuevo plus de actividad para los meses con más carga de trabajo (enero, julio, agosto y diciembre), coincidiendo con los meses de rebajas y de mayor incremento de las ventas y que será de entre un 2% y un 7% sobre el salario base en función del número de trabajadores que tenga la empresa a nivel estatal y un día de asuntos propios, además de las vacaciones.

Además, el acuerdo estipula un incremento salarial anual de un 3% para los años 2026, 2027, 2028 y 2029 y de un 2,8% para 2025 con el abono de los atrasos generados desde el 1 de enero de 2025. Del mismo modo, se incluyen garantías para que, en caso de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las categorías se vean beneficiadas.

El acuerdo alcanzado reconoce a las encargadas y encargados como jefes de sucursal o almacén, garantiza la consolidación del 50% de las horas complementarias en horas de contrato, incrementa el 100% del precio hora de las tardes de Nochebuena, Nochevieja y cabalgata de Reyes y define claramente las prendas de trabajo que se deben proporcionar al personal.