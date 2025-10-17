El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro logístico que Lupa tiene en la localidad de Orejo. Daniel Pedriza

El TSJC reafirma que Lupa debe pagar el plus de asistencia en vacaciones a más de 500 trabajadores

La sentencia ratifica el primer fallo del Juzgado de lo Social, que afecta a los empleados de almacén de la plataforma logística de Orejo y de los Top Cash

J. Lastra

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:44

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la obligación del grupo empresarial Semark, propietario de la cadena de supermercados Lupa, a abonar ... el plus de asistencia en vacaciones y en licencias retribuidas al personal de almacenes de su Plataforma Logística de Orejo y de los Top-Cash.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  4. 4

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  5. 5

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  6. 6 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  7. 7 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  8. 8 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega
  9. 9 Pascual insiste en que «no se puede abrir expediente» a las cuatro condenadas por acoso
  10. 10

    Sheila García Balbontín: «La vida me ha enseñado a no hacer planes a largo plazo. Vivo el aquí y el ahora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El TSJC reafirma que Lupa debe pagar el plus de asistencia en vacaciones a más de 500 trabajadores

El TSJC reafirma que Lupa debe pagar el plus de asistencia en vacaciones a más de 500 trabajadores