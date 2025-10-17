El TSJC reafirma que Lupa debe pagar el plus de asistencia en vacaciones a más de 500 trabajadores

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la obligación del grupo empresarial Semark, propietario de la cadena de supermercados Lupa, a abonar ... el plus de asistencia en vacaciones y en licencias retribuidas al personal de almacenes de su Plataforma Logística de Orejo y de los Top-Cash.

La sentencia desestima un recurso de suplicación de la empresa y avala un primer fallo judicial del Juzgado de lo Social de Santander favorable a una demanda interpuesta por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, sindicato mayoritario en la cadena de supermercados.

El TSJC reafirma el derecho de las más de medio millar de personas trabajadoras de los almacenes de Lupa en su Plataforma Logística de Orejo y en los supermercados Top-Cash a percibir el plus de asistencia en los períodos vacacionales y de licencias o permisos retribuidos, tal y como estipula el convenio colectivo de Almacenistas de Coloniales de Cantabria que se aplica desde el año 2021.

La propia sentencia del TSJC recuerda que al personal de almacenes de Lupa se le aplicaba en su momento el convenio colectivo de Detallistas de Alimentación hasta que una sentencia judicial de este mismo tribunal obligó a Lupa a regularles por el de Almacenistas de Coloniales y no por el de Detallistas de Alimentación.

El fallo también incide en que después de aquel proceso judicial de 2021 la empresa y los sindicatos negociaron y acordaron la aplicación del convenio de Almacenistas de Coloniales y asevera que «ninguna trascendencia tiene que en el acuerdo alcanzado no se incluyera ninguna exigencia al pago del plus de asistencia en las vacaciones ni en las licencias retribuidas».

El TSJC asienta su argumento en varias sentencias del Tribunal Supremo que avalan la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo por la cual «durante el período de vacaciones, todo trabajador ha de percibir, por lo menos, su remuneración normal o media».

La sección sindical de UGT en el Grupo Semark valora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, «que simplemente reafirma nuestra demanda de que Lupa no tenía motivo alguno para no pagarlo cuando así lo establece claramente el convenio colectivo de Almacenistas de Coloniales».